Leire Martínez se proclama ganadora de ‘Mask Singer’ en una final que revela a David Cantero, Vicky Martín Berrocal y Nacho Duato

Leire Martínez se ha convertido en la ganadora de 'Mask Singer' (Mask Singer)

La quinta edición de ‘Mask Singer’ ha coronado a Leire Martínez como ganadora con la máscara de Clavel en una final emitida el miércoles 27 de mayo, en la que también se han descubierto las identidades de David Cantero, Vicky Martín Berrocal y Nacho Duato.

Clavel se ha impuesto en el último duelo a Momia y se ha llevado la máscara dorada después de siete galas. La vencedora ha sido Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, una identidad que los investigadores no lograron acertar en la final.

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La gala ha arrancado con cuatro finalistas: Troglodita, Jirafa, Clavel y Momia. Arturo Valls abrió la emisión anunciando que las máscaras lucharían por “el trofeo más preciado de la televisión: ¡la máscara dorada de Mask Singer!”.

Apuestas fallidas y primeras sorpresas en la final

En esa última entrega, los investigadores Juan y Medio, Ana Milán, Boris Izaguirre y Ruth Lorenzo han concentrado sus apuestas en nombres como Victoria Abril, Almudena Cid, Eva Longoria o Mónica Cruz para Troglodita; El Monaguillo, Santiago Segura, Íñigo Onieva o Dani Rovira para Jirafa; Lorena Gómez, Diana Navarro, Najwa Nimri o Marta Sánchez para Clavel; y Gonzalo Miró, Jesús Calleja, Jorge Fernández o Nacho Duato para Momia.

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El periodista David Cantero sorprende al público y al jurado al revelar su identidad (Mask Singer)

El primer desenmascaramiento de la noche ha sido el de Jirafa. Tras la votación del público, la máscara ha quedado en cuarto puesto y ha revelado que detrás estaba el periodista David Cantero, rostro histórico de Informativos Telecinco hasta el pasado año. Cantero ha resumido su paso por el programa con una frase que explicaba el contraste con su trayectoria en informativos: “¡Mucho mejor hacer esto que contar malas noticias!”.

La diseñadora Vicky Martín Berrocal sorprende al ser desenmascarada en tercer lugar (Mask Singer)

La siguiente eliminada ha sido Troglodita. La máscara ha terminado mostrando a Vicky Martín Berrocal, una revelación que ha provocado la reacción inmediata de Ana Milán, sorprendida por no haberla identificado pese a su cercanía personal. La actriz ha reaccionado así en pleno plató: “¡Si yo he quedado para comer contigo el lunes! ¡Yo ayer hablé con esta mujer y hoy me ha mandado un mensaje!”.

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Clavel y Momia se disputan la máscara dorada

Con Troglodita fuera, el programa ha dejado el desenlace entre Clavel y Momia. El público del plató de Antena 3 ha situado a Momia como segundo clasificado, lo que ha llevado al desenmascaramiento del coreógrafo y bailarín Nacho Duato.

Tras descubrirse como Momia, Duato ha explicado en Antena 3 la dificultad de su participación televisiva. “Yo normalmente bailo en teatros, pero bailar aquí en televisión es lo más difícil que he hecho en mi vida”, ha dicho el artista.

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Nacho Duato se revela como Momia y obtiene el segundo puesto en la final (Mask Singer)

La victoria final ha quedado en manos de Clavel. La máscara ha conquistado al público y a los investigadores sin que nadie del jurado acertara su identidad en el momento decisivo, pese a que Ruth Lorenzo llegó a mencionar a Leire Martínez en algún punto de la edición. Tras el desenmascaramiento, Leire Martínez ha dedicado el trofeo a su hijo y a sus seres queridos.

La final ha incluido un dueto improvisado entre la ganadora y Ruth Lorenzo, ligado a la pista de la pulsera de la amistad que Clavel había entregado durante el concurso. El cierre de la quinta edición ha dejado así un podio definido por Leire Martínez como ganadora, Nacho Duato como subcampeón, Vicky Martín Berrocal como tercera clasificada y David Cantero en cuarto lugar.

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"Seré Inmortal", La Oreja de Van Gogh

La quinta edición del programa ha reunido, entre otros nombres, a Elle Macpherson, Bernd Schuster, Martina Navratilova, Salva Reina, Samantha Fox, Trancas y Barrancas, Tomás Roncero, Cayetana Guillén Cuervo, Begoña Villacís, María del Monte, Lydia Lozano, Rappel, Silvia Abril y Lola Lolita.