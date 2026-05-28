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1-0. El Mineiro logra destrabar el partido y se clasifica líder; Puerto Cabello, eliminado

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São Paulo, 27 may (EFE).- Atlético Mineiro consiguió quebrar el cero en su casa y venció este miércoles por 1-0 a la Academia Puerto Cabello, un resultado que lo clasificó como líder del grupo B de la Copa Sudamericana y condenó a los venezolanos a la eliminación.

Gracias a una aparición salvadora de Bernard a los 61 minutos, los de Eduardo Domínguez acabaron la fase de grupos en la cima con diez puntos; detrás, Cienciano se metió a la repesca, con ocho unidades, tras empatar contra Juventud, que acabó eliminado, con siete puntos.

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Igual destino corrieron los de Carabobo, que finalmente se acomodaron en la base de la tabla, con siete unidades, perdiendo lo que iba a ser su primera vez en dieciseisavos de la Sudamericana.

Durante la primera parte del partido, el Mineiro enfrentó serios problemas para imponer sus condiciones.

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A pesar de haber adoptado una postura ofensiva con la obligación de buscar la victoria, careció de ideas claras y produjo muy poco peligro en el área rival.

Quienes incomodaron de verdad durante ese tramo fueron los de Eduardo Saragó.

De la mano de un movedizo Jefre Vargas, el conjunto visitante generó las opciones más claras de peligro, exigiendo en alguna que otra ocasión al arquero Everson, quien tuvo que trabajar para mantener su valla invicta.

La única aproximación clara del Mineiro en el primer tiempo llegó recién al minuto 19, con un disparo cruzado de Renan Lodi que se marchó desviado.

Con el correr del reloj, el nerviosismo se apoderó del equipo brasileño, que provocó constantes errores en la entrega del balón y le facilitó la tarea al portero de la escuadra venezolana, que casi no pasó sobresaltos.

Sin embargo, los albinegros volvieron a jugar el complemento con otro semblante; generaron situaciones de gol más precisas, hasta que llegó un remate salvador de Bernard desde fuera del área.

A los 61 minutos, el balón viajó con precisión y murió ajustado contra el palo izquierdo del arco venezolano, en lo que fue el único tanto de la noche en Belo Horizonte.

Tras el gol, los venezolanos sintieron el golpe anímico y carecieron de ideas para salir a proponer. Lejos de inquietar al dueño de casa, quedaron replegados y a la espera de un error rival para contraatacar, una oportunidad que nunca llegó ante el buen manejo de los tiempos del Mineiro en el tramo final.

Con este resultado, el conjunto brasileño salió del bache, sumó tres puntos de oro y dio un vuelco clave en la ajustada tabla de posiciones del grupo B. EFE

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