1-0. Independiente vence a Rosario, pero ambos se matriculan en octavos

Guayaquil (Ecuador), 27 may (EFE).- Independiente del Valle rompió este miércoles en Quito un invicto de 5 partidos de Rosario Central con un triunfo por 1-0, pero ambos equipos se clasificaron en ese orden a los octavos de final de la Copa Libertadores con una renta idéntica de 13 puntos desde el Grupo H.

Con 9 puntos y un tercer puesto la Universidad Central de Venezuela se aseguró la posibilidad de jugar por un cupo en los octavos de final de la Copa Sudamericana y lejos de cualquier opción quedó Olimpia en el fondo y sin puntos.

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Junior Sornoza, de penalti en el minuto 64, garantizó la victoria sobre la formación argentina.

El partido resultó intenso de principio a fin y dejó como figura al portero argentino Jeremías Ledesma.

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Las defensas se impusieron a las líneas ofensivas de ambos equipos. La balanza se desequilibró en el segundo.

Guillermo Fernández, que había reemplazado un minuto antes a Di María, cometió una ingenua falta penal sobre Daykol Romero. Sornoza ejecutó el lanzamiento y, con un remate que se filtró entre la mano de Ledesma y el vertical izquierdo, anotó el gol del triunfo y el primero que recibió Rosario Central en toda la fase de grupos.

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- Ficha técnica:

1. Independiente del Valle: Aldair Quintana; Daykol Romero, Mateo Carabajal (m.82, Andy Velasco), Juan Viacava, Layan Loor; Jordy Alcívar, Emerson Pata (m.80, Matías Perelló), Justin Lerma (m.80, Ronald Briones), Junior Sornoza (m.90, Youri Ochoa); Aron Rodríguez (m.90, Steven Góngora) y Carlos González.

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Entrenador: Joaquín Papa.

0. Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel (m.88, Lisandro Duarte), Ignacio Obando, Facundo Mallo, Alexis Soto; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Julián Fernández (m.46, Enzo Giménez), Jaminton Campaz; Ángel Di María (m.57, Guillermo Fernández) y Enzo Copetti.

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Entrenador: Jorge Almirón.

Gol: 1-0, m.64: Junior Sornoza.

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Árbitro: Raphael Claus, de Brasil, amonestó a Copetti, Di María, Sornoza, Guillermo Fernández, Obando.

Incidencias: Partido de la sexta y última fecha del Grupo H de Copa Libertadores jugado en el estadio Banco Guayaquil, en Quito. EFE

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(foto)