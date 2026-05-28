3-0. Vasco golea al Barrancas y clasifica a la repesca con doblete de Adson

Río de Janeiro, 27 may (EFE).- Vasco da Gama se clasificó este miércoles a la repesca para un cupo en los octavos de final de la Copa Sudamericana tras golear por 3-0 al ya eliminado Barrancas Central argentino, con un gol del colombiano Johan Rojas y un doblete de Adson en el estadio São Januario de Río de Janeiro.

En la última jornada de la fase de grupos el equipo carioca necesitaba vencer y que el líder Olimpia tropezara en Asunción en su encuentro con el Audax chileno para entrar directo a octavos.

PUBLICIDAD

Pero Olimpia goleó por 3-1 al Audax y con 13 puntos aseguró su paso directo a los octavos de final desde el Grupo G y dejó a la formación chilena con 7 en el tercer puesto.

Al terminar en la segunda posición con 10 puntos, Vasco mantiene las posibilidades de avanzar en el torneo si derrota en la repesca a un rival procedente de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

PUBLICIDAD

Adson abrió el marcador al minuto 31 con un vistoso gol hacia la esquina inferior del arco que fue imposible de atajar por Marcelo Miño y al final del primer tiempo el delantero del Vasco amplió la ventaja, aprovechando un error del portero.

El tercer gol llegó en el minuto 55 con el colombiano Johan Rojas asistido por Adson.

PUBLICIDAD

Andrés Gómez, el otro colombiano que juega en el Vasco y que fue convocado por la selección de su país para el Mundial de 2026, generó peligro constante por la izquierda, pero su asistencia a Brenner no logró entrar al arco.

Los dirigidos por el técnico Renato Gaúcho comenzaron dominando en la cancha pero perdidos en coordinación, lo que arruinó varios intentos de gol.

PUBLICIDAD

Pese a estar eliminados, los argentinos jugaron a muerte para terminar la ronda con honor, con fuertes marcaciones contra los vazcaínos.

Rodrigo Insúa, hijo del técnico del club argentino, Rubén Darío Insúa, fue expulsado minutos después del primer gol de Adson tras una falta violenta contra el delantero, que ya venía azotado por otros jugadores desde el tanto.

PUBLICIDAD

La salida del lateral izquierdo facilitó el dominio del Vasco, que controló el partido y aprovechó los espacios frente a un Barracas ya eliminado y replegado en defensa.

Bruno Lopes estuvo cerca de marcar en dos ocasiones, aunque sus goles fueron anulados por el VAR por posición adelantada.

PUBLICIDAD

A cinco minutos de finalizar el partido, el conjunto carioca estuvo a punto de marcar un cuarto gol tras un penalti, pero Brenner falló en la ejecución y su disparo fue atajado por Miño. EFE

(foto)

PUBLICIDAD