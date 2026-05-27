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Una exposición con el mayor préstamo de oro de Colombia, a partir de junio en Alicante

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Madrid, 27 may (EFE).- La exposición con el mayor préstamo de piezas de oro de Colombia a España se inaugurará el próximo 29 de junio en el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), una muestra con más de 290 piezas que permitirá recorrer las culturas prehispánicas.

‘El oro y el universo. Saberes indígenas de Colombia’ será itinerante, ya que se trasladará en 2027 al Museo Centro Gaiás de la Fundación Cidade da Cultura en Santiago de Compostela y posteriormente al museo Mamuz de Austria en 2028, y entre los objetos, de los cuales algo más de la mitad son de oro y considerados únicos por diseño y maestría técnica, destacan las máscaras, pendientes y pectorales, y también los seres híbridos como los humanos-murciélago, o los chamanes en vuelo.

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La exposición se ha presentado este miércoles en la sede de Casa América, en el madrileño Palacio de Linares en un evento con el embajador de Colombia en España, Eduardo Ávila Navarrete; el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez; el director general de Cultura de la Xunta de Galicia, Anxo Manuel Lorenzo Suárez; y uno de los comisarios de la muestra, el catedrático de Ciencias de la Arqueología en la Universidad de Cambridge, Marcos Martinón-Torres.

“Más allá de esa fascinación superficial, descubrirán que la verdadera importancia del oro es su capacidad de interactuar con el mundo”, ha detallado Martinón-Torres sobre la muestra, que será inmersiva con ambientación y contenidos sobre el mundo indígena a partir de arquitectura, museografía, música, sonidos y olores basados en investigaciones recientes.

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“Esta exposición recoge reflexiones que hemos realizado durante la última década gracias a proyectos de investigación de largo aliento, como los que hemos desarrollado con la Universidad de Cambridge, pero también gracias a las exposiciones temporales que hemos desarrollado acá en el Museo”, ha señalado la antropóloga, museóloga y curadora del Museo del Oro de Bogotá, la colombiana Marcela García Sierra, también comisaria de la exposición, en un vídeo que se ha emitido en la rueda de prensa.

Por su parte, el presidente de la Diputación alicantina, Toni Pérez, ha hablado también de la importancia del trabajo colaborativo en este tipo de muestras y en la misma línea se ha mostrado la directora gerente de la Fundación Cidade da Cultura de Galicia, Ana Isabel Vázquez Reboredo, que ha subrayado que “proyectos de esta dimensión son posibles desde la colaboración, la suma de esfuerzos y la confianza de museos, instituciones y asociaciones culturales”.

El director del MARQ, Manuel Olcina, ha defendido que “la realización de grandes exposiciones en nuestro museo responde a una de las ideas nucleares en su creación, la de acercar las grandes culturas del mundo a Alicante” y para el embajador de Colombia en España la muestra “permite un diálogo vivo entre pasado y presente, entre América y Europa”.

Ha añadido que el hecho de que llegue a Alicante y Santiago de Compostela representa una descentralización, “un mensaje poderoso” ya que “la cultura debe llegar a todos los territorios, a todas las esquinas del planeta”. EFE

(Foto)

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