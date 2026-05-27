El futbolista Lucas Pérez estafado con 340.000 euros falsos en la venta de su coche

Madrid, 27 may (EFE).- El futbolista del Cádiz CF Lucas Pérez ha sido víctima de una estafa después de que los dos autores le diesen 340.000 euros en billetes falsos por su vehículo, relojes de lujo y varias joyas, en un método conocido como 'rip deal'.

La Policía Nacional informó este martes sobre la detención de dos hombres por estafar 340.000 euros a una persona que quería vender su coche y una serie de artículos de lujo, y según ha avanzado Radio Marca y han confirmado a EFE fuentes de la investigación, el futbolista sería la víctima de este suceso.

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Con una dilatada trayectoria en Primera División en equipos como el Deportivo de la Coruña o Alavés, Pérez milita a sus 37 años en el Cádiz Club de Fútbol. A nivel internacional, Pérez disfrutó de dos etapas en la Premier League inglesa, en el Arsenal y el West Ham United, y una breve estancia en la Eredivisie holandesa en 2025, en las filas del PSV Eindhoven.

Las investigaciones comenzaron el pasado mes de febrero cuando el futbolista acudió a dependencias policiales a interponer una denuncia por los hechos ocurridos.

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Explicó que había puesto un anuncio con su vehículo y una serie de artículos de lujo que poseía y quería vender. Finalmente, acordó la venta con unas personas interesadas en la adquisición de estos objetos, y organizaron una reunión para tratar los términos de la compraventa.

En una segunda cita fue donde se llevó a cabo el abono del dinero pactado y el intercambio de dichos objetos de valor: cuatro relojes de lujo, tres anillos de oro y diamantes y nueve prendas de vestir.

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El total abonado ascendía a 340.000 euros, de los cuales 180.000 se correspondían a los objetos de valor y 160.000 como un primer pago del vehículo. El dinero fue entregado en efectivo y en una bolsa y fue contado en presencia de la víctima con una máquina contadora de billetes.

Pero una vez en su domicilio, Lucas Pérez fue a comprobar lo abonado y descubrió que el dinero entregado eran billetes fraudulentos y solo tres billetes de 100 euros eran auténticos.

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Los agentes lograron identificar a los autores de la estafa, dos varones que fueron localizados en un hotel donde se alojaban en Madrid.

En el momento de la detención portaban entre sus pertenencias 50.000 euros de dinero en efectivo, del que no pudieron especificar su procedencia.

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Por todos estos hechos, el día 12 de marzo fueron detenidos como presuntos responsables de un delito de estafa y pasaron posteriormente a disposición de la autoridad judicial. EFE