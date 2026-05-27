Espana agencias

La justicia archiva la causa a Albiol por dar datos de un sintecho que murió en Badalona

Guardar
Google icon

Barcelona, 27 may (EFE).- La Audiencia de Barcelona ha confirmado el archivo de una causa al alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol (PP), al concluir que no hay indicios de que afectara a la intimidad familiar al desvelar durante un pleno datos médicos de un sintecho que murió tras pasar por el hospital municipal.

Una vez archivado el caso, el Ayuntamiento de Badalona ha exigido en un comunicado la dimisión de la exalcaldesa y actual concejal de Guanyem Badalona, Dolors Sabater, que impulsó la querella en la que se atribuía a Albiol un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

PUBLICIDAD

El juez instructor archivó provisionalmente el caso en agosto del pasado año y ahora la Audiencia de Barcelona, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, ha desestimado el recurso de los querellantes y ha confirmado el carpetazo, argumentando que no se ha hallado "indicio alguno" de que los datos que dijo Albiol afectaran a la intimidad de la familia del sintecho.

La Audiencia remarca que no se puede invocar el derecho a la intimidad del sintecho, porque ya había fallecido cuando Albiol habló de él en el pleno, por lo que únicamente se puede analizar si las palabras del alcalde pudieron afectar la "intimidad familiar", lo que también rechaza de plano.

PUBLICIDAD

En su declaración como investigado, en junio de 2025, Albiol alegó que cuando en un pleno municipal de junio de 2024 se refirió a la muerte de un sintecho, que había fallecido días después de pasar por el hospital municipal, no desveló su nombre ni "ningún dato médico" y que se limitó a "defender" al centro médico ante "difamaciones".

En un auto, al que ha tenido acceso EFE, la sección octava de la Audiencia de Barcelona concluye que no se ha aportado "ninguna evidencia" que permita establecer "relación alguna" entre los datos de salud del sintecho revelados por el alcalde y la "influencia" de aquellas revelaciones en la "esfera personal de su hermano".

De hecho, el auto, del que ha sido ponente el expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Jesús María Barrientos, resalta que en el proceso no consta que el sintecho tuviese familia "ni próxima ni lejana" en España, ni que, durante su enfermedad, ningún familiar hubiese mostrado "interés personal" por su estado de salud o en la evolución y el desenlace fatal de su enfermedad.

Tampoco ningún familiar se interesó por el tratamiento de los restos mortales del sintecho, como expresó en su declaración como investigado el propio alcalde Albiol, que, según remarca la Audiencia, "no ha sido desautorizado en ello".

Además, la Audiencia también resalta que la Agencia Catalana de Protección de Datos descartó cualquier infracción por parte del centro sanitario.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Badalona ha asegurado que la confirmación del archivo de la causa "evidencia el fracaso de una estrategia política basada en la judicialización y el ataque personal", por lo que exige la dimisión de Dolors Sabater, por interponer la querella contra el alcalde.

El Ayuntamiento insiste en que Albiol se limitó en el pleno a defender Badalona Serveis Assistencials de las acusaciones de que el Hospital Municipal había desatendido al sintecho, que murió pocos días después.

"El descrédito personal al que se ha intentado someter, tanto al alcalde Xavier García Albiol como a los profesionales sanitarios del Hospital Municipal de Badalona, no puede quedar sin consecuencias políticas", afirma el equipo de gobierno municipal en el comunicado. EFE

1012266

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Temas del día de EFE España del miércoles 27 de mayo de 2026 (14:00 horas)

Infobae

Cae una red que proveía material a plantaciones de marihuana y blanqueaba capital

Infobae

La UCO recaba informes reservados a agentes por filtraciones o contactos con el caso Leire

Infobae

Milagros Tolón critica que Vox quiera llevar "la prioridad nacional" a las aulas

Infobae

Más de un millar de migrantes acompañarán al papa León XIV en Arguineguín (Gran Canaria)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Claves para entender por qué la UCO investiga a Leire, la gerente del PSOE, Santos Cercán, un excapitán y hasta el presidente de Correos por pagar las cloacas socialistas

Claves para entender por qué la UCO investiga a Leire, la gerente del PSOE, Santos Cercán, un excapitán y hasta el presidente de Correos por pagar las cloacas socialistas

Última hora del caso Plus Ultra y la entrada en Ferraz, en directo: la UCO acude a la sede central del PSOE con un requerimiento de información

Pedro Sánchez insiste en que las actuaciones de la UCO en Ferraz son “requerimientos” y descarta convocar elecciones “por interés partidista”

De Felipe Baca a Simon Verhoeven: quién es quién en la estructura internacional investigada por operaciones con petróleo y oro venezolano

La UCO entra en las sedes del PSOE y la Guardia Civil para buscar información sobre Leire Díez: imputan a Cerdán, Zarrías y la gerente del partido

ECONOMÍA

Los migrantes trabajan más fines de semana y noches que los españoles y también acumulan más despidos

Los migrantes trabajan más fines de semana y noches que los españoles y también acumulan más despidos

España es el país desarrollado donde más ha aumentado la deuda pública desde 2007

Si recibes un mensaje de Hacienda, podría ser una estafa: la Agencia Tributaria alerta de suplantaciones en la campaña de la Renta

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Los bancos se ‘pelean’ por tu nómina y ofrecen hasta 1.200 euros, pero el regalo sale caro si no se lee la letra pequeña

DEPORTES

El caso Negreira y cómo el Alzheimer impide que se siente en el banquillo, según un abogado en derecho deportivo: “Es un freno de mano absoluto en la parte penal”

El caso Negreira y cómo el Alzheimer impide que se siente en el banquillo, según un abogado en derecho deportivo: “Es un freno de mano absoluto en la parte penal”

Rayo, próxima parada corona de la Conference: los vallecanos luchan por el título europeo ante el Crystal Palace

Enrique Riquelme asegura tener cerrado su cuerpo técnico, un entrenador en activo y promete un mundialista español si es presidente del Real Madrid

Las elecciones del Real Madrid se celebrarán el 7 de junio en Valdebebas entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme

Marruecos revive el eco de 1998: Brasil y Escocia vuelven a cruzarse en el camino de los Leones del Atlas