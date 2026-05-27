La justicia archiva la causa a Albiol por dar datos de un sintecho que murió en Badalona

Barcelona, 27 may (EFE).- La Audiencia de Barcelona ha confirmado el archivo de una causa al alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol (PP), al concluir que no hay indicios de que afectara a la intimidad familiar al desvelar durante un pleno datos médicos de un sintecho que murió tras pasar por el hospital municipal.

Una vez archivado el caso, el Ayuntamiento de Badalona ha exigido en un comunicado la dimisión de la exalcaldesa y actual concejal de Guanyem Badalona, Dolors Sabater, que impulsó la querella en la que se atribuía a Albiol un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

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El juez instructor archivó provisionalmente el caso en agosto del pasado año y ahora la Audiencia de Barcelona, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, ha desestimado el recurso de los querellantes y ha confirmado el carpetazo, argumentando que no se ha hallado "indicio alguno" de que los datos que dijo Albiol afectaran a la intimidad de la familia del sintecho.

La Audiencia remarca que no se puede invocar el derecho a la intimidad del sintecho, porque ya había fallecido cuando Albiol habló de él en el pleno, por lo que únicamente se puede analizar si las palabras del alcalde pudieron afectar la "intimidad familiar", lo que también rechaza de plano.

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En su declaración como investigado, en junio de 2025, Albiol alegó que cuando en un pleno municipal de junio de 2024 se refirió a la muerte de un sintecho, que había fallecido días después de pasar por el hospital municipal, no desveló su nombre ni "ningún dato médico" y que se limitó a "defender" al centro médico ante "difamaciones".

En un auto, al que ha tenido acceso EFE, la sección octava de la Audiencia de Barcelona concluye que no se ha aportado "ninguna evidencia" que permita establecer "relación alguna" entre los datos de salud del sintecho revelados por el alcalde y la "influencia" de aquellas revelaciones en la "esfera personal de su hermano".

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De hecho, el auto, del que ha sido ponente el expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Jesús María Barrientos, resalta que en el proceso no consta que el sintecho tuviese familia "ni próxima ni lejana" en España, ni que, durante su enfermedad, ningún familiar hubiese mostrado "interés personal" por su estado de salud o en la evolución y el desenlace fatal de su enfermedad.

Tampoco ningún familiar se interesó por el tratamiento de los restos mortales del sintecho, como expresó en su declaración como investigado el propio alcalde Albiol, que, según remarca la Audiencia, "no ha sido desautorizado en ello".

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Además, la Audiencia también resalta que la Agencia Catalana de Protección de Datos descartó cualquier infracción por parte del centro sanitario.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Badalona ha asegurado que la confirmación del archivo de la causa "evidencia el fracaso de una estrategia política basada en la judicialización y el ataque personal", por lo que exige la dimisión de Dolors Sabater, por interponer la querella contra el alcalde.

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El Ayuntamiento insiste en que Albiol se limitó en el pleno a defender Badalona Serveis Assistencials de las acusaciones de que el Hospital Municipal había desatendido al sintecho, que murió pocos días después.

"El descrédito personal al que se ha intentado someter, tanto al alcalde Xavier García Albiol como a los profesionales sanitarios del Hospital Municipal de Badalona, no puede quedar sin consecuencias políticas", afirma el equipo de gobierno municipal en el comunicado. EFE

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