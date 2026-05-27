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El PSOE pide convocar un pleno de investidura para sacar del "bloqueo" a Castilla y León

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Valladolid, 27 may (EFE).- El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha anunciado este miércoles que su grupo parlamentario ha registrado una petición para que se convoque de manera inmediata un pleno de investidura en las Cortes y sacar a la Comunidad del "bloqueo" en el que se encuentra.

Martínez ha criticado que la Junta siga en funciones 72 días después de las elecciones autonómicas del pasado 15 de marzo, con un presidente de la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco (PP), que "no gobierna ni deja gobernar", durante una rueda de prensa que ha tenido lugar en las Cortes autonómicas, en Valladolid.

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El Grupo Parlamentario Socialista ha apelado al artículo 52.1 del Reglamento de las Cortes -que permite convocar un pleno con una quinta parte de los procuradores, (el PSOE tiene 30 de 82)- y al 135.1, que indica que el presidente de la Cámara -en este caso, Francisco Vázquez (PP)- propondrá un candidato previa consulta a los grupos parlamentarios o coaliciones electorales.

En su intervención, ha reconocido que no esperaba la "absoluta dejadez" del ejecutivo en funciones y ha criticado a Mañueco por visitar hace unos días la Sierra de Guadarrama junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en lugar de trabajar en la formación de gobierno.

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"Estamos viendo que el señor Mañueco prefiere irse de senderismo con su hermana Ayuso y olvidar la encomienda que tiene de una parte importante de la sociedad de Castilla y León", ha afeado.

Martínez ha justificado la urgencia de este pleno en las demandas de los agricultores y ganaderos, de los profesionales de la educación y de la sanidad y en la necesidad de dejar de tener de un gobierno que funcione solo por la inercia de los trabajadores públicos.

"No nos podemos permitir el lujo de perder un instrumento más en lo que es la configuración del nuevo gobierno, no podemos esperar ni un minuto más en la adopción de medidas que hagan frente a los diferentes retos que tenemos", ha afirmado.

También ha reflexionado sobre la necesidad de modificar el Reglamento de la Cámara autonómica para fijar plazos concretos para el pleno de investidura y evitar situaciones de "parálisis" como la que, a su juicio, vive en estos momentos Castilla y León.

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León, Leticia García, ha calificado esta petición como "una cortina de humo en el peor día posible para el PSOE", por el requerimiento de información de la UCO este miércoles en la sede de nacional de los socialistas, en la calle Ferraz, por el caso Leire Díez

"Al Partido Socialista le digo: tranquilos, que se centren en su casa, que bastantes problemas tienen. El pleno de investidura evidentemente se va a celebrar, con o sin su escrito, que tiene una eficacia cero y una relevancia cero", ha afirmado.

García ha defendido que la Junta de Castilla y León funciona y garantiza todos los servicios públicos, en contraposición de un PSOE cuya agenda "marca la UCO" y ha planteado que los socialistas deberían dar explicaciones "por la corrupción del Partido Socialista y de Zapatero". EFE

(Foto) (Vídeo)

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