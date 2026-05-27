La UCO accede a la sede del PSOE en Ferraz por una investigación de la Audiencia Nacional

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han accedido este miércoles a primera hora a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional.

Se trata de un requerimiento de información que ha ordenado el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por una pieza separada que instruye y hay previsto que la UCO realice otros registros, según ha adelantado 'El Confidencial' y confirman a Europa Press fuentes del caso.

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Los agentes buscan documentación requerida en el marco de una investigación que afecta a Leire Díez, la presunta 'fontanera' vinculada al PSOE, y también al expresidente de la SEPI Vicente Fernández.

La UCO ya accedió a la sede federal del PSOE en Ferraz en junio de 2025 tras la imputación del que era secretario de Organización del partido, Santos Cerdán.

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