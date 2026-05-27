La UCO acude a la sede de la Guardia Civil para recabar información del caso Leire

Madrid, 27 may (EFE).- Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido a la sede del instituto armado para recabar información y testimonios sobre el caso Leire, por el que también están requiriendo documentación en la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid.

Fuentes próximas a la investigación han confirmado a EFE que los agentes de la UCO se han desplazado hasta la sede de la Guardia Civil en la calle de Guzmán el Bueno de la capital para tomar algunas manifestaciones y recabar información.

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Estas actuaciones de la UCO están relacionadas con la investigación del caso de la militante socialista Leire Díez que lleva a cabo el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quien ha imputado al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y a la gerente del PSOE Ana María Fuentes. EFE