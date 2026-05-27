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Morante recogerá el Premio Taurino del Ayuntamiento de Sevilla el próximo 3 de junio

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Sevilla, 27 may (EFE).- El diestro José Antonio Morante de la Puebla recogerá el X Premio Taurino del Ayuntamiento de Sevilla el próximo 3 de junio, en vísperas de la festividad del Corpus en la que encabezará el cartel de la recuperada corrida de toros de ese día, que completan Juan Ortega y Pablo Aguado.

El torero recibirá como galardón una estatuilla modelada por May Perea de manos del alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, en un acto que se celebrará en el Salón Colón del Ayuntamiento hispalense y amenizado por la banda de música Maestro Tejera.

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No será la única distinción municipal que reciba Morante en los próximos días, ya que el sábado, festividad de San Fernando, recogerá el título de Hijo Predilecto junto al resto de Medallas de la Ciudad y distintas personalidades que distingue cada año el Ayuntamiento en la onomástica del patrón de Sevilla.

Morante fue premiado el pasado noviembre por aclamación por el jurado del Premio Taurino del Ayuntamiento. Sucede a Paco Camino y Espartaco en la tercera etapa de esta distinción que, según las bases para su concesión está instituido “para reconocer a los profesionales o instituciones que hayan destacado en su trayectoria en relación con la fiesta de los toros”.

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El teniente de alcalde y delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, es el presidente de este jurado formado por periodistas especializados, empresarios, ganaderos, profesionales y aficionados que consideraron la trayectoria, la trascendencia y el magisterio del diestro cigarrero.

Fuentes de Fiestas Mayores señalaron en el momento del fallo que el torero recibió la noticia "con inmensa alegría y enorme agradecimiento" y que en un principio se habían barajado distintas fechas de entrega del galardón pero sucesivos contratiempos la han ido retrasando hasta llegar a la víspera del Corpus

La triunfal reaparición de Morante en 2026 tras su fugaz retirada del 12 de octubre se suma a la apuesta del Ayuntamiento de Sevilla, una ciudad que declaró la tauromaquia como Fiesta Mayor y la considera Patrimonio Cultural Inmaterial.

En esa línea, en vísperas de la pasada Feria de San Miguel se lanzó la marca ‘Sevilla es taurina’ que pretende resaltar, promover iniciativas y servir de foro de debate en torno al mundo del toro en la ciudad.

El Premio Taurino del Ayuntamiento de Sevilla se creó en 2013, año en el que fue premiado el torero Pepe Luis Vázquez a título póstumo. Después llegaría el turno del diestro retirado Curro Romero que lo recibió en 2014.

La distinción entró en una nueva etapa bajo la alcaldía de Juan Espadas siendo premiado el pintor Miquel Barceló en 2016 -aunque tuvo que ser suplido por Curro Romero para recogerlo- la Fundación de Estudios Taurinos en 2017, la ciudad de Arlés (Francia) en 2018, la ganadería de Miura en 2019 y el escritor Fernando Savater en 2020, que nunca llegaría a ser citado para la entrega.

El galardón quedó en suspenso hasta diciembre de 2023 en el que fue recuperado por el actual gobierno municipal concediendo su VIII edición al torero retirado Juan Antonio Ruiz 'Espartaco', que lo recibiría en enero del año siguiente. En 2024 llegaría el turno al diestro Paco Camino, a título póstumo. EFE

arm/fs/lml

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EFE

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