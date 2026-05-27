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Alcasec acepta 2 años y 7 meses de cárcel por robar más de medio millón de datos bancarios

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Madrid, 27 may (EFE).- El hacker José Luis Huertas, Alcasec, ha aceptado en un juicio celebrado en la Audiencia Nacional ser condenado a dos años y siete meses de prisión por robar más de medio millón de datos bancarios de ciudadanos en un ataque informático en octubre de 2022 al Punto Neutro Judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Alcasec ha llegado este miércoles a un acuerdo de conformidad con la fiscal por la que esta ha rebajado su petición inicial de tres años de cárcel al aplicarle la circunstancia atenuante de confesión a los delitos cometidos y reconocios por el acusado, de acceso ilegal a sistemas informáticos y descubrimiento y revelación de secretos.

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Igualmente han llegado a una conformidad con la fiscal el también hacker Daniel B.E. y Juan Carlos O.G., que han confesado y aceptado dos años y dos meses de prisión el primero como cooperador, y Juan Carlos O.G., que ha asumido una condena de un año y tres meses de cárcel por descubrimiento de secretos. La fiscal pedía para ellos cuatro años y cuatro meses y tres años y cuatro meses, respectivamente. EFE

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