La princesa presidirá junto a los reyes por primera vez el desfile del día de las FF.AA.

Madrid, 27 may (EFE).- La princesa de Asturias presidirá por primera vez junto a los reyes el próximo sábado el desfile militar que se celebrará en Vigo, el acto central con el que se conmemorará el Día de las Fuerzas Armadas 2026.

Según ha informado este miércoles la Casa del Rey, este acto que estaba previsto inicialmente con la asistencia de los reyes contará también con la presencia de la princesa de Asturias, un desfile en el que participarán militares de los tres Ejércitos y de la Guardia Civil.

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Se trata de la primera ocasión en la que la princesa de Asturias, que ultima su formación militar en la Academia General del Aire de San Javier (Murcia), acompañará a los reyes en este acto del Día de las Fuerzas Armadas.

Aunque los tres últimos años la princesa ya ha vestido uniforme militar en el desfile que se celebra en Madrid el 12 de octubre con motivo del Día de la Fiesta Nacional.

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Así, en 2023, cuando inició su formación en la Academia General Militar de Zaragoza, acudió al desfile con el uniforme del Ejército de Tierra, mientras que en 2024 asistió a los actos como guardiamarina de la Armada, como alumna de la Escuela Naval Militar. Y en 2025 asistió con el uniforme de alférez del Ejército del Aire y el Espacio.

En el desfile del Día de las Fuerzas Armadas del próximo sábado en Vigo está previsto que participen 3.746 integrantes de la Guardia Real, Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y del Espacio, Guardia Civil y Unidad Militar de Emergencias.

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El Día de las Fuerzas Armadas se celebra en España desde 1978 como un acto institucional cuya finalidad es rendir homenaje a los Ejércitos y la Armada, para fomentar su conocimiento por parte de la sociedad.

El día anterior, el viernes 30, el rey presidirá, desde el buque de acción marítima 'Audaz' la revista naval en la que barcos de la Armada y la Guardia Civil navegarán por la Ría de Vigo y, posteriormente, desembarcará y se trasladará a la Playa de Samil, donde tendrá lugar una exhibición dinámica de capacidades aeronavales.

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La exhibición incluirá maniobras de los medios del Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejército del Aire y del Espacio, de la Guardia Civil y de la Unidad Militar de Emergencias que operan en entorno marítimo. EFE