Temas del día de EFE España del miércoles 27 de mayo de 2026

PLUS ULTRA

Madrid - La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero ultima su estrategia ante la declaración de su cliente, los días 17 y 18 de este mes, ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que sitúa al expresidente del Gobierno como presunto "vértice" de una trama de tráfico de influencias en beneficio de la compañía aérea Plus Ultra.

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GOBIERNO LEGISLATURA

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Madrid - El aplazamiento hasta mediados de junio de la citación judicial al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra alarga la crisis abierta entre el Gobierno y sus socios sobre la continuidad de la legislatura y da un tiempo extra a las fuerzas políticas para gestionar la situación.

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DANA INVESTIGACIÓN

València - La comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre la dana del 29 de octubre de 2024 aprueba el dictamen de conclusiones elaborado por el PP y Vox, al que se oponen el PSPV-PSOE y Compromís porque "no reconoce la responsabilidad de Carlos Mazón como president de la Generalitat" en la gestión de las inundaciones que causaron 230 muertos en la provincia de Valencia.

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HANTAVIRUS CRUCERO

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Madrid - La ministra de Sanidad, Mónica García, da cuenta ante el pleno del Congreso del dispositivo desplegado por el Gobierno para gestionar el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, que ha dejado en España dos casos positivos y 14 contactos estrechos, así como 12 contagios y tres muertes a nivel mundial.

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JUICIO HACKER

Madrid - Arranca en la Audiencia Nacional el primer juicio al 'hacker' José Luis Huertas, conocido como Alcasec, por apropiarse de datos reservados para comerciar con ellos, en concreto por el ataque a la web del Punto Neutro Judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del que extrajo los datos bancarios de más de medio millón de contribuyentes.

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CONSEJO ECONÓMICO

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Madrid - El Consejo Económico y Social de España presenta este miércoles su memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España 2025, una radiografía anual de la situación actual del país y el análisis de la evolución de diferentes indicadores durante ese último ejercicio.

(Texto)

ESTUDIANTES UNIVERSIDADES

Madrid - A la presión de aprobar la PAU se suma estos días la indecisión de casi la mitad de los estudiantes que todavía no sabe a qué universidad podrá acceder ni qué estudiar. La Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) publica este miércoles un nuevo 'ranking' con las mejores universidades según criterios de docencia, investigación o empleabilidad.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios 8022832978)

NIÑA PASTORI (Entrevista)

Madrid - Niña Pastori habla con EFE de 'Color Fania', un disco que publica este viernes y en el que, según explica a EFE, mezcla salsa y flamenco para homenajear a Fania Records, el sello discográfico que más impulsó la salsa en los años sesenta. Carla P. Gumbau

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CARLOS RUIZ ZAFÓN

Barcelona - La novela 'La sombra del viento', del fallecido Carlos Ruiz Zafón, cumple su primer cuarto de siglo, reconocida como un "clásico contemporáneo", con más de cincuenta millones de lectores en más de cincuenta idiomas, un hito que editorial Planeta celebra este miércoles "regresando al corazón de la historia, en un escenario icónico".

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:00h.- Madrid.- CONGRESO PLENO.- Sesión plenaria del Congreso. Congreso. (Texto) (Foto)

09:00h.- Madrid.- SENADO PLENO.- Sesión plenaria en el Senado. Senado. (Texto)

09:00h.- Madrid.- ESPAÑA EEUU.- El embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León Jr., protagoniza un desayuno informativo del Foro de Nueva Economía. Four Seasons Hotel Madrid, C/Sevilla, 3. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- Madrid.- SENADO GOBIERNO.- El Pleno del Senado debate y vota una moción del PP de reprobación de la conducta del Gobierno ante los casos de corrupción que le afectan, en la que se le insta a asumir responsabilidades políticas. (Tercer debate previsto en la sesión). Senado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- Madrid.- COMISIÓN KOLDO.- El pleno del Senado debate y vota una ampliación por seis meses más de los trabajos de la comisión de investigación sobre el caso Koldo, que fue constituida en abril de 2024. (Quinto debate previsto en la sesión). Senado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:30h.- Madrid.- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, clausura la presentación del libro del diplomático e historiador Ángel Viñas 'Al servicio de la democracia. Los diplomáticos'. Plaza del Marqués de Salamanca, 8 (Texto)

15:30h.- Madrid.- ENTIDADES LOCALES.- La Comisión General de Entidades Locales del Senado debate y vota varias mociones, entre ellas una que aboga por permitir a los municipios crear la figura del agente auxiliar en sus policías locales. Senado. (Texto)

16:00h.- Madrid.- UE LENGUAS.- El Gobierno responde en la Comisión Mixta del Congreso y el Senado para la Unión Europea a una pregunta sobre el compromiso de otros gobiernos europeos con la oficialidad europea de las lenguas cooficiales españolas. Senado. (Texto)

18:30h.- Madrid.- CONSEJO ESTADO.- La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, pronuncia la conferencia inaugural del ciclo organizado para conmemorar el V Centenario de la institución, bajo el título 'Política y Consejo de Estado'. C/ Mayor 79. (Texto)

16:00h.- València.- DANA INVESTIGACIÓN.- La comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre la dana del 29 de octubre de 2024 aprueba el dictamen de conclusiones elaborado por el PP y Vox. Palau de Les Corts. (Texto) (Foto)

ECONOMÍA

09:00h.- Madrid.- VIVIENDA HIPOTECAS.- El INE publica la estadística de las hipotecas firmadas en marzo.

09:00h.- Madrid.- ENERGÍA NUCLEAR.- El Pleno del Senado debate una moción del Grupo Popular sobre el cierre de la central de Almaraz (Cáceres) y del resto de la generación nuclear en España. Senado.

09:30h.- Amorebieta (Bizkaia).- INDUSTRIA AUTOMOCIÓN.- Reunión de la Alianza de las Regiones con Industria de Automoción (ARA). Automotive Intelligence Center (AIC). (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:30h.- Madrid.- TRANSPORTE CARRETERA.- Confebus celebra su Summit 26, en el que intervendrán, entre otros, la secretaria general de Movilidad Sostenible, Sara Hernández, el presidente de Confebus, Rafael Barbadillo, y responsables de Transportes de distintas comunidades autónomas.

09:30h.- Murcia.- PRINCESA GIRONA.- Congreso Murcia Smart City Talent, organizado por la Cámara de Comercio en el marco del Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona con ponencias sobre IA, turismo inteligente y desarrollo sostenible. Auditorio Víctor Villegas.

10:00h.- Madrid.- SINDICATOS CCOO.- Encuentro informativo con el secretario general de CCOO, Unai sordo, y con la secretaria general de CCOO Madrid, Paloma López, previas a la manifestación que terminará en la Puerta del Sol con una asamblea. Sede de CCOO Madrid. C/López de Vega, 38.

10:00h.- Madrid.- TRANSPORTE AÉREO.- Turespaña publica la oferta de asientos aéreos programada por las aerolíneas para el mes de junio.

10:30h.- Almaraz (Cáceres).- ALMACENAMIENTO ENERGÍA.- Acto de inauguración de la mayor batería de almacenamiento de energía de España, una iniciativa impulsada por Iberdrola en la provincia de Cáceres. Planta Campo Arañuelo I y II. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Hospitalet de Llobregat (Barcelona).- NISSAN ERE.- Los comités de empresa de las plantas de Nissan en Cataluña convocan una concentración frente la sede de la compañía en Barcelona en protesta por el ERE presentado por la multinacional japonesa para despedir a 211 personas. Gran Via, 149-151.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

10:00h.- Santander.- CURSOS VERANO.- La Universidad de Cantabria presenta la 41 edición de sus cursos de verano. Paraninfo UC C/Sevilla, 6. (Texto) (Foto)

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- BANDAS JUVENILES.- La Audiencia Nacional sigue celebrando el juicio al 'coro' de Seseña (Toledo) de la banda juvenil Dominican Don't Play (DDP) con la declaración del principal acusado, para quien el fiscal pide prisión permanente revisable por el asesinato de un joven en Madrid. C/ Límite esquina Mar Cantábrico.

10:00h.- Madrid.- JUICIO HACKER.- Comienza en la Audiencia Nacional el primer juicio al 'hacker' José Luis Huertas, conocido como Alcasec, por apropiarse de datos reservados para comerciar con ellos. Audiencia Nacional. C/García Gutiérrez s/n (Texto)

10:00h.- Madrid.- JUICIO PREVARICACIÓN.- La Audiencia de Madrid juzga a la alcaldesa del municipio madrileño de Velilla de San Antonio, Antonia Alcázar, hermana de la secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, como acusada de prevaricación urbanística y medioambiental. Avenida Santiago de Compostela. (Texto)

10:00h.- Madrid.- GUARDIA CIVIL.- La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, preside la toma de posesión del nuevo jefe del cuerpo en la Comunidad de Madrid, el general de brigada Francisco Almansa. C/Batalla del Salado, 32. (Texto)

10:00h.- Madrid.- ABOGACÍA ANIVERSARIO.- Los Colegios de la Abogacía de Madrid y de Oviedo recuerdan en la sede del ICAM la figura de histórico jurista Melquíades Álvarez, expresidente del Congreso y decano de ambas corporaciones, en el 90 aniversario de su asesinato. Serrano, 9.

10:00h.- Oviedo.- EMERGENCIAS SIMULACRO.- El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) realiza un ejercicio de activación del Sistema Acústico de Avisos a la Población (SAP) para alertar en caso de accidente grave en las empresas de riesgo químico.

11:00h.- Barcelona.- PLANTACIONES MARIHUANA.- Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil han desarticulado a un entramado dedicado a proveer material para plantaciones de marihuana a gran escala. Comisaria de Les Corts. (Travessera de les Corts, 319-321. Barcelona). (Texto)

16:00h.- Madrid.- SEGURIDAD VIAL.- Presentación del documental 'Vías restaurativas', elaborado por la asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico. Recoletos, 23.

16:00h.- Madrid.- COMISIÓN DEFENSA.- Comparecencia de la Secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce, en la Comisión de Defensa del Senado en la que también se plantean varias preguntas al Gobierno. Senado.

SOCIEDAD

Madrid.- HANTAVIRUS CRUCERO.- La ministra de Sanidad, Mónica García, comparece en el Congreso para explicar la gestión de los casos de hantavirus en el crucero MV Hondius. Congreso. (Texto)

Madrid.- SANITARIOS COLEGIADOS.- El INE publica la Estadística de profesionales sanitarios colegiados en 2025.

Madrid.- SISTEMA EDUCATIVO.- Vox interpela en el pleno del Congreso a la ministra de Educación, Milagros Tolón, sobre las medidas del Gobierno para garantizar la educación de los alumnos en el sistema educativo. (Primer punto del orden del día que se debate después de las preguntas). Congreso.

Madrid.- BRECHA GÉNERO.- Comparecencias en la Comisión del Pacto de Toledo sobre la brecha de género, entre otros de Miguel de la Corte, interventor y Auditor de la Administración de la Seguridad Social, y Cecilia Castaño, catedrática de Economía Aplicada de la Universidad Complutense. (Al finalizar el pleno). Congreso.

09:00h.- Madrid.- ESTATUTO BECARIO.- El PNV pregunta a la ministra de Educación sobre el estatuto del becario en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Congreso.

09:00h.- Madrid.- SEGURIDAD MUJERES.- El Senado debate la toma en consideración de una proposición de ley para la protección de la dignidad de las mujeres y la seguridad ciudadana en el espacio público. Senado.

09:30h.- Madrid.- TRANSICIÓN ECOLÓGICA.- El Observatorio de Transición Justa, impulsado por la Fundación Moeve y coordinado por Red2Red, presenta la cuarta edición de su informe estatal, donde analiza cómo percibe la ciudadanía la transición ecológica en España.

09:30h.- Madrid.- INCLUSIÓN LGTBI.- Presentación de los resultados de la cuarta edición del estudio Diversity at Work de ManpowerGroup, elaborado en esta ocasión con la colaboración de la Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGBTI. Calle Serrano, 88.

10:00h.- Madrid.- UNIVERSIDADES RANKING.- La Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) presenta de forma telemática los resultados de la decimotercera edición del Ranking CYD, que ofrece resultados de 31 ámbitos de conocimiento, 3.909 titulaciones y 84 universidades.

10:00h.- Barcelona.- HUELGA EDUCACIÓN.- Los sindicatos Ustec, Professors de Secundària, UGT e Intersindical organizan el segundo paro en toda Cataluña del nuevo ciclo de movilizaciones, que en Barcelona comienza a las 10:00 horas en el Pla de Palau. (Texto)

11:00h.- Madrid.- PAPA ESPAÑA.- Las organizaciones impulsoras de la campaña por la laicidad del Estado presentan en rueda de prensa un manifiesto que han remitido a todos los grupos parlamentarios en el contexto de la próxima visita del papa León XIV a España. Congreso de los Diputados.

11:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- PAPA ESPAÑA.- Los obispos José Mazuelos y Cristóbal Déniz y la secretaria general de Cáritas en Canarias, Caya Suárez, dan a conocer los detalles del encuentro que el papa mantendrá con migrantes y servicios de rescate en el muelle de Arguineguín (Gran Canaria) y de su posterior reunión con religiosos en la catedral de Santa Ana. Plaza de Santa Ana, 12. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Los Cancajos (La Palma).- CIENCIA ASTRONOMÍA.- El Consorcio Europeo de Infraestructuras de Investigación y la Red de Telescopios Cherenkov se reúnen en La Palma para presentar los avances del mayor observatorio de rayos gamma del mundo. Hotel H10 Taburiente.

12:00h.- Madrid.- ATENEO FEMINISMO.- El Ateneo de Madrid rinde homenaje a una de las principales intelectuales feministas de la España del siglo XX: María Laffitte y Pérez del Pulgar, condesa de Campo Alange (1902-1986), con el acto de descubrimiento de su retrato oficial. Ateneo de Madrid.

12:30h.- Madrid.- CIS ENCUESTA.- El Centro de Investigaciones Sociológicas presenta los resultados del estudio 'Desinformación y humor'. (Texto)

18:00h.- Madrid.- CÁNCER TIROIDES.- La Asociación Española de Cáncer de Tiroides (AECAT) presentan los resultados de la Encuesta sobre la experiencia y calidad de vida de las personas con hipoparatiroidismo en España. CaixaFórum, Paseo el Prado, 36.

CULTURA Y TENDENCIAS

10:30h.- San Sebastián.- FESTIVAL PÓDCAST.- Presentación de la primera edición del festival Pódcast Geltokia, un encuentro dedicado al pódcast, la ficción sonora y las nuevas narrativas de audio. Tabakalera.

11:00h.- Madrid.- TEATRO ESPAÑOL.- El Teatro Español presenta su nueva temporada, 2026/2027, en un acto al que acude su director, Eduardo Vasco, y la delegada del Área de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz. Teatro Español (Calle del Príncipe, 25) (Texto)

11:30h.- Toledo.- BELLAS ARTES.- Los reyes entregan las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024. Teatro de Rojas. (Texto) (Foto)

13:30h.- Barcelona.- CARLOS RUIZ ZAFÓN.- Celebración del 25 aniversario de la novela de 'La sombra del viento', del fallecido escritor Carlos Ruiz Zafón. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:30h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- 'La dama boba', una de las comedias más representativas del Siglo de Oro, sube al escenario de Teatros del Canal dirigida pro Josep Maria Mestres. Teatros del Canal. (Texto)

19:00h.- Madrid.- TOROS MADRID.- Corrida de toros de Pedraza de Yeltes para Isaac Fonseca, Molina y Jarocho. Las Ventas. (Texto)

19:30h.- Madrid.- TEATRO REAL.- El Teatro Real estrena este miércoles una producción de la ópera 'Romeo y Julieta', de Charles Gounod, otro de los títulos vinculados al universo Shakespeare de la temporada y que cuenta con Nadine Sierra y Javier Camarena en el reparto. Teatro Real.

21:00h.- San Sebastián.- ZACH BRYAN.- Concierto de Zach Bryan, único en España de su gira 'With Heaven on Tour'. Donostia Arena.

21:30h.- Santander.- CENTRO BOTÍN.- El Centro Botín impulsa una experiencia participativa con la quiere reunir a 300 personas en una pista de baile con dos DJ, escuchando una sesión diferente a través de cascos inalámbricos. Centro Botín.

EFE

pamp/jls

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