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Robles sobre un adelanto electoral: "seguir trabajando y dejar que el presidente decida"

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Segovia, 26 may (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha señalado este martes, sobre un hipotético adelanto electoral, que hay que "seguir trabajando, dejar que el presidente tome sus decisiones y confiar plenamente y apoyar a la justicia".

Lo ha dicho tras inaugurar unas jornadas de defensa en La Granja de San Ildefonso (Segovia) y al ser preguntada por la petición de diversos líderes políticos, entre ellos Felipe González, de una adelanto electoral tras conocerse los procesos judiciales que afectan al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

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"La facultad de convocar elecciones corresponde exclusivamente al presidente del Gobierno" ha recordado, y ha añadido que él "tiene sus tiempos y ha dado sus explicaciones".

"Mientras tanto, lo que nos toca a todos es colaborar con la justicia", ha asegurado la ministra, que ha pedido respetar "la presunción de inocencia" y ha mostrado su plena confianza en la justicia.

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Si alguien ha cometido un delito "no puede haber diferenciaciones porque la ley es igual para todos", ha añadido. EFE

jmm/fsm/jls-jlp

(Foto) (Vídeo)

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