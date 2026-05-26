Ibon Navarro: "No hemos tenido ninguna posibilidad de ganar en Badalona"

Badalona (Barcelona), 26 may (EFE).- El técnico del Unicaja Málaga, Ibon Navarro, ha remarcado que "el equipo no ha tenido ninguna posibilidad de ganar en Badalona", después de caer en la pista del Asisa Joventut por 95-74.

El entrenador vasco se ha mostrado decepcionado después de la derrota. "Al final del partido me he quedado en la pista sólo cabizbajo pensando en mis cosas. La situación no es la que queremos, y tenemos que ir a por todas el viernes", ha dicho.

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"El Asisa Joventut suele tener muy buenos porcentajes de tiro en sus primeras partes, y en este partido es como si hubieran jugado dos primeras partes. Al final ha sido una anomalía que ninguno de los dos equipos podía controlar", ha añadido.

Por último, Navarro ha hablado del aplazamiento y de las opciones de remontada que tenía su equipo. "Hemos venido a por la remontada, pero todos sabíamos que teníamos que hacerlo todo bien y ellos fallar mucho, algo que no ha sucedido", ha zanjado. EFE

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