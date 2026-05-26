Espana agencias

Ibon Navarro: "No hemos tenido ninguna posibilidad de ganar en Badalona"

Guardar
Google icon

Badalona (Barcelona), 26 may (EFE).- El técnico del Unicaja Málaga, Ibon Navarro, ha remarcado que "el equipo no ha tenido ninguna posibilidad de ganar en Badalona", después de caer en la pista del Asisa Joventut por 95-74.

El entrenador vasco se ha mostrado decepcionado después de la derrota. "Al final del partido me he quedado en la pista sólo cabizbajo pensando en mis cosas. La situación no es la que queremos, y tenemos que ir a por todas el viernes", ha dicho.

PUBLICIDAD

"El Asisa Joventut suele tener muy buenos porcentajes de tiro en sus primeras partes, y en este partido es como si hubieran jugado dos primeras partes. Al final ha sido una anomalía que ninguno de los dos equipos podía controlar", ha añadido.

Por último, Navarro ha hablado del aplazamiento y de las opciones de remontada que tenía su equipo. "Hemos venido a por la remontada, pero todos sabíamos que teníamos que hacerlo todo bien y ellos fallar mucho, algo que no ha sucedido", ha zanjado. EFE

PUBLICIDAD

jvs/jl

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La castellonense Candela Anglés presenta su candidatura para dirigir Nuevas Generaciones

Infobae

El 50º Festival de Almagro, declarado acontecimiento de excepcional interés público

Infobae

La Aemet avisa de calor de canícula desde el miércoles y de que no remitirá a corto plazo

Infobae

El Consejo de Ministros nombra a Ignacio Sola Barleycorn nuevo director del Centro de Estudios Jurídicos

El Consejo de Ministros nombra a Ignacio Sola Barleycorn nuevo director del Centro de Estudios Jurídicos

Alexia Putellas gana el Premio 'Woman Sport'

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra | El expresidente tiene 23 días para estudiar miles de archivos antes de declarar en la Audiencia Nacional

Última hora de la imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra | El expresidente tiene 23 días para estudiar miles de archivos antes de declarar en la Audiencia Nacional

La UDEF halla en la agenda de Julio Martínez referencias a un contrato de Huawei publicado en el BOE

Bruselas convoca a diplomáticos rusos tras la amenaza de Moscú a los ciudadanos extranjeros en Ucrania: “Es una escalada inaceptable”

La UDEF descubre que la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, tuvo un papel mucho más relevante del que aparentaba en la trama Plus Ultra

Anotaciones sobre la liberación de presos en Venezuela o la repatriación de Edmundo González: todas las claves de la agenda del amigo de Zapatero intervenida por la UDEF

ECONOMÍA

Trabajar en condiciones de calor extremo: esta es la temperatura máxima permitida por la ley

Trabajar en condiciones de calor extremo: esta es la temperatura máxima permitida por la ley

“Las mujeres no enferman más, están peor protegidas”: los riesgos laborales invisibilizados dañan la salud de las trabajadoras

Las importaciones de cereal ucraniano y la guerra de Irán ponen en jaque a los agricultores de España: “Somos los que pagamos la guerra”

Precios abusivos y posible monopolio: saltan las alarmas en el sector energético y la CNMC busca indicios de abuso de poder

Jarro de agua fría para los mutualistas: el Gobierno veta el acceso al RETA de 47.000 profesionales que cumplen requisitos para jubilarse

DEPORTES

Ilia Topuria y Ryan García se enfrentan en redes: del “te daría una lección de boxeo” al “serás otro producto de la UFC noqueado”

Ilia Topuria y Ryan García se enfrentan en redes: del “te daría una lección de boxeo” al “serás otro producto de la UFC noqueado”

Alexia Putellas deja el FC Barcelona: “Ha sido una historia perfecta”

Toni Nadal, tío de Rafa, elige entrenar a Sinner antes que a Alcaraz: “Me gusta trabajar con gente que no crea problemas”

El cambio climático cada vez merma más el tenis: Roland Garros se derrite ante un termómetro disparado

El idilio entre el FC Barcelona y Julián Álvarez, que trae de cabeza al Atlético de Madrid