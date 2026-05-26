Buscan a un joven de 23 años en el pantano de Almansa (Albacete)

Toledo, 26 may (EFE).- Los bomberos de Almansa (Albacete) buscan a un joven de 23 años que estaba en el agua, pidiendo auxilio, en la zona del puente flotante del pantano de este municipio.

Según ha confirmado a EFE el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha recibido a las 19:26 horas de este martes y se ha procedido a buscar al afectado.

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Hasta el lugar, además de los bomberos, se ha desplazado la Guardia Civil, Policía Local y una UVI.

Asimismo, en el lugar están los familiares de la persona desaparecida, por lo que se ha activado al equipo de asistencia psicosocial de Cruz Roja. EFE

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