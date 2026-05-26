Miércoles, 27 de mayo de 2026

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FÚTBOL FINAL LIGA CONFERENCIA

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Leipzig (Alemania). El Rayo Vallecano afronta este miércoles desde las 21:00 CET/19:00 GMT en el Red Bull Arena de Leipzig (Alemania) una final histórica en los 102 años de su existencia frente al Crystal Palace, al que tratará de hacer frente con ilusión y ambición pese a la diferencia de presupuesto con el conjunto inglés, que tampoco ha peleado nunca por un título continental. Información de David Ramiro.

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FÚTBOL REAL MADRID ELECCIONES

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Madrid. Florentino Pérez, que ha dirigido los destinos de la entidad blanca durante 26 años en dos etapas diferentes, presenta este miércoles a las 19.00 en un hotel de la capital de España su candidatura a las elecciones del Real Madrid, bajo el lema "Mucha historia por hacer". Antes, a las 12.00, su rival en los comicios, Enrique Riquelme, presenta su plan social para el club.

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FÚTBOL BARCELONA (F)

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Barcelona. La internacional española Alexia Putellas se despide del Barcelona, que abandonará al final de la presente temporada, este miércoles en un acto programado a las 11:00 en el Spotify Camp Nou con la presencia del presidente del club, Rafael Yuste, y del presidente electo, Joan Laporta, y las integrantes de la plantilla del primer equipo femenino.

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FÚTBOL ESPAÑA/ENTREVISTA

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Madrid. Con motivo del estreno el próximo 5 de junio de la película 'Pioneras, sólo querían jugar', las jugadoras de la primera selección española femenina de fútbol Isabel Fuentes y Carmen Arce "Kubalita" recuerdan en una entrevista con la Agencia EFE los obstáculos que tuvieron que superar en el franquismo para poder jugar. Por Olga Martín.

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TENIS ROLAND GARROS

París. El español Rafa Jódar afronta este miércoles contra el australiano James Duckworth, en la Pista 7 y en treintaidosavos de final su segundo compromiso en el torneo de Roland Garros, en una jornada en la que, en la misma fase, el alemán Alexander Zverev juega contra el checo Tomas Machac, y el serbio Novak Djokovic, frente al francés Valentin Royer. Información de Luis Miguel Pascual.

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BALONCESTO LIGA ENDESA

Madrid. Sólo tres días después de caer en la final de la Euroliga ante el Olympiacos, el Real Madrid regresa al Movistar Arena para disputar a las 21:00 el partido aplazado jornada 33 de la Liga Endesa y con la segunda plaza en juego ante el Kosner Baskonia, verdugo de los blancos en la Copa del Rey.

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CICLISMO GIRO

Redacción Deportes. Este miércoles se disputa la decimoséptima etapa del Giro de Italia, entre Cassano d'Adda y Andalo y un viaje de 202 km. Jornada de media montaña con el principal aliciente a 11 del final con el ascenso a Andalo Lever y con la meta después de una subida de 2,3 km al 6,8 por ciento). Una buena ocasión para la fuga o los rematadores.

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AGENDA INFORMATIVA

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AUTO-MOTO

- Desafío Ruta 40, en Argentina, prueba del Mundial de rally-raid (hasta 29). 3ª etapa: San Rafael-San Rafael.

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BALONCESTO

- Liga Endesa. 33ª jornada. Partido aplazado de la 33ª jornada: Real Madrid-Kosner Baskonia (21.00)(FOTO)

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BALONMANO

- Liga Guerreras femenina. Final. Primer partido: Súper Amara Bera Bera-Rocasa Gran Canaria (19.15).

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CICLISMO

- Giro de Italia (hasta 31) (FOTO). 17ª etapa. Cassano d´Adda-Andalo (202 kms).

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FÚTBOL

- Final de la Liga Conferencia, en Leipzig (Alemania) (FOTO) (VÍDEO): Crystal Palace-Rayo Vallecano (21.00). Información de David Ramiro.

. Seguimiento de la final desde el Estadio de Vallecas, en el que han instalado pantallas gigantes para los aficionados del Rayo. (FOTO) (VÍDEO) (DIRECTO)

- La internacional española Alexia Putellas se despide del Barcelona en un acto a las 11:00 en el Spotify Camp Nou. (FOTO)(VÍDEO)

- Elecciones Real Madrid: Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, presenta su plan social para el club (12.00. Pradillo, 60)(FOTO)(VÍDEO)(DIRECTO).

- Elecciones Real Madrid: Florentino Pérez presenta oficialmente su candidatura a la presidencia del Real Madrid (19:00. Hotel Meliá Castilla. Poeta Maragall, 43). (FOTO) (VÍDEO) (DIRECTO)

- Ronald Koeman, seleccionador de Países Bajos, anuncia la lista de convocados para el Mundial 2026 (14.45).

- Análisis del proyecto del Espanyol tras la llegada del nuevo director general deportivo. 'Los retos de la era Monchi'.

- Entrevista con las jugadoras de la primera selección española femenina Isabel Fuentes y Carmen Arce, "Kubalita" con motivo del estreno de la película "Pioneras, solo querían jugar". Por Olga Martín. (FOTO) (VÍDEO)

- Liga F. 29ª jornada: Barcelona-Real Sociedad (FOTO) (19.00) y Deportivo Abanca-Espanyol (21.00).

- Temas previos a la final de la Liga de Campeones, que el sábado 30 de mayo juegan en Budapest el Arsenal y el PSG.

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MOTOCICLISMO

- Previas del Gran Premio de Italia, 7ª prueba de los Mundiales, en el circuito de Mugello.

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PARALÍMPICOS

- Caixabank y el Comité Paralímpico Español presentan el proyecto Nuestra Próxima Estrella. (16:45. CAR de Madrid. Obispo Trejo, s/n).

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TENIS

- Torneo de Roland Garros, en París (hasta 7 jun). Información de Luis Miguel Pascual. (FOTO)

. Pista Philippe-Chatrier (desde 12:00): Sara Bejlek (CZE)-Iga Swiatek (POL/3), Elina Svitolina (UKR/7)-Kaitlin Quevedo (ESP), Valentin Royer (FRA)-Novak Djokovic (SRB/3) y Tomas Machac (CZE)-Alexander Zverev (ALE/2).

. Pista Suzanne-Lenglen (desde las 11:00): Alex De Minaur (AUS/8)- Alexander Blockx (BEL), Yulia Starodubtseva (UKR)-Elena Rybakina (KAZ/2), Jasmine Paolini (ITA/13)-Solana Sierra (ARG) y Casper Ruud (NOR/15)-Hamad Medjedovic (SRB).

. Pista 6 (desde las 11:00): Alejandro Davidovich (ESP/21)-Thiago Agustin Tirante (ARG), Mariano Navone (ARG)-Jakub Mensik (CZE), Hailey Baptiste (USA/26)-Xiyu Wang (CHN) y Eva Lys (ALE)-Sorana Cirstea (ROU/18).

. Pista 7 (desde las 11:00): Tamara Korpatsch (ALE)-Xinyu Wang (CHN/32), Jelena Ostapenko (LET/29)-Magda Linette (POL), James Duckworth (AUS)-Rafael Jodar (ESP/27) y Lorenzo Sonego (ITA)-Tommy Paul (USA/24).

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WATERPOLO

- Eurocopa femenina. Final, ida: Catalunya-Atlètic Barceloneta (20.30. Piscina Sant Jordi).

- División de Honor femenina. Final. Primer partido: CN Sant Andreu-Assolim Mataró (21.00).

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