Obed Vargas y Santiago Giménez se concentran con México

México, 26 may (EFE).- El centrocampista Obed Vargas, del Atlético de Madrid, y el delantero argentino Santiago Giménez, del AC Milan, se unieron este martes a la disciplina de la selección mexicana de fútbol que se prepara para la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

"La dirección de selecciones nacionales informa que los jugadores Santiago Giménez y Obed Vargas se integran el día de hoy a la concentración de la selección. Johan Vásquez, del Genoa, se incorporará a la concentración el miércoles 27 de mayo", informó el equipo del seleccionador Javier Aguirre en un comunicado.

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Vargas, una joven joya mexicana de 21 años, acaba de obtener su pasaporte como español, gracias a su madre mexicana pero con ascendencia española, lo que puede facilitar su continuidad con el Atlético de Madrid ya que dejará de ocupar una plaza de extracomunitario.

Obed Vargas, quien llegó al Atlético en enero pasado procedente de Seattle Sounders de la MLS, ha jugado 13 partidos con la camiseta rojiblanca.

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Santiago Giménez, nacido en Buenos Aires, pero naturalizado mexicano, arribó este martes para competir por un puesto en el ataque del conjunto nacional.

Su llegada se da luego de un año complicado en el AC Milán de la Serie A por una lesión en el tobillo, falta de gol y poca continuidad.

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Gimenez registró 18 partidos, un gol en la copa italiana, y dos asistencias.

El artillero de 25 años deberá competir con un puesto en la lista de 26 jugadores con el colombiano Julián Quiñones, quien se incorporó el pasado lunes a la concentración luego de proclamarse máximo anotador de la liga saudí con su equipo, el Al-Qadisiyah.

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Además de Quiñones, entre los delanteros del tri está el veternano Raúl Jiménez, del Fulham de la Premier League, equipo con el que tuvo una temporada destacada.

La selección mexicana se prepara para el juego amistoso que sostendrá este sábado ante Australia en Pasadena, California, partido que será la última prueba antes de que Javier Aguirre dé la lista de 26 convocados para el Mundial.

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El último choque de preparación para la justa mundialista será el próximo 4 de junio ante la selección de Bosnia.EFE