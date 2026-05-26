Sánchez se alinea con el papa León XIV frente a una IA "no neutral" y a favor de la paz

Madrid, 26 may (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha alineado este martes con el papa León XIV frente a una inteligencia artificial "no neutral" así como con su visión de "defensa de la paz, la dignidad humana y el multilateralismo".

En un mensaje en X, Sánchez ha asegurado que comparte la "convicción" del papa sobre la inteligencia artificial y ha advertido de que o se pone "el progreso al servicio de las personas o el futuro será la condena de generaciones enteras".

PUBLICIDAD

El jefe del Ejecutivo, que inicia hoy en Roma una agenda que concluirá mañana con una audiencia con el papa en el Vaticano, ha asegurado que la encíclica 'Magnifica Humanitas' de León XIV en la que alerta de los riesgos de esta tecnología "nos interpela a todos".

"La IA no es neutral, y el poder digital puede conducirnos a nuevas atrocidades si no se orienta al bien común", ha subrayado Sánchez.

PUBLICIDAD

También ha puesto en valor que el texto del papa es "una defensa de la paz, la dignidad humana y el multilateralismo" y ha incidido en que "España lo tiene claro" en este momento "de cambio".

"No podemos ser espectadores resignados. Está en juego todo lo que nos hace humanos", ha escrito. EFE

PUBLICIDAD