Espana agencias

Vox anuncia que los presupuestos autonómicos valencianos incluirán la 'prioridad nacional'

Guardar
Google icon

València, 26 may (EFE).- El síndic de Vox en Les Corts Valencianes, José María Llanos, ha anunciado que su partido ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno valenciano del PP para presentar los presupuestos de la Generalitat Valenciana de 2026, que incluirán la aplicación de la 'prioridad nacional' en las ayudas sociales y la vivienda.

Así lo ha dado a conocer Llanos tras la Junta de Síndics de Les Corts, en la que se ha modificado el calendario para iniciar la tramitación presupuestaria, que comenzará con la presentación de las cuentas este viernes en el Parlamento, y continuará la semana que viene con las comparecencias de los consellers para explicar sus líneas de actuación, y finalizará con la aprobación de los Presupuestos en un pleno a celebrar el 21 y 22 de julio.

PUBLICIDAD

Según ha manifestado Llanos, la presentación de estos presupuestos ha sido posible gracias a haber acordado con el Gobierno valenciano del PP una serie de medidas relacionadas con la aplicación de la 'prioridad nacional' en las ayudas sociales y la vivienda, tal y como se ha acordado en Extremadura y Aragón, la reducción fiscal y la vivienda, que se concretarán durante el debate parlamentario. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Oro, níquel, "Plan Z?" y hasta Magdalena Álvarez: notas de las libretas de Julio Martínez

Infobae

Alcalde de Salamanca pide al Gobierno que trate igual el Corredor Atlántico y Mediterráneo

Infobae

El jurado resalta la defensa democrática de Garton Ash frente al populismo y autoritarismo

Infobae

Jonathan Andic anuncia que deja temporalmente sus cargos en Mango en una carta abierta

Infobae

Junts afirma que no está "ahora mismo sobre la mesa" una moción de censura contra Sánchez

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del caso Plus Ultra | Zapatero pide un aplazamiento de su declaración, prevista para el 2 de junio

Última hora del caso Plus Ultra | Zapatero pide un aplazamiento de su declaración, prevista para el 2 de junio

El Gobierno aprueba la Ley de IA: multas de hasta 35 millones, prohibición de los ‘deepfakes’ sexuales y más control sobre contenidos manipulados

Las casas modulares que cuestan lo mismo que un móvil y se construyen en solo siete días

El juez Peinado cita a Begoña Gómez a una audiencia preliminar como acusada este 9 de junio y le advierte que, si no asiste, será llevada “por la fuerza pública”

El PSOE prohíbe a cargos públicos y miembros del partido aceptar regalos como las joyas encontradas en la caja fuerte de Zapatero

ECONOMÍA

El Gobierno aprueba la Ley de IA: multas de hasta 35 millones, prohibición de los ‘deepfakes’ sexuales y más control sobre contenidos manipulados

El Gobierno aprueba la Ley de IA: multas de hasta 35 millones, prohibición de los ‘deepfakes’ sexuales y más control sobre contenidos manipulados

Qué pasa con los inquilinos obligados a pagar la tasa de basuras si finalmente queda anulada

Jonathan Andic abandona la vicepresidencia de Mango en plena investigación por la muerte de su padre

Las reformas que aumentan el precio de venta de tu vivienda y las que apenas se notan

Las casas modulares que cuestan lo mismo que un móvil y se construyen en solo siete días

DEPORTES

Luis de la Fuente, sobre la recuperación de Lamine Yamal y Merino: “Siendo optimistas estarán en el primer partido, pero se valorará si es interesante que jueguen”

Luis de la Fuente, sobre la recuperación de Lamine Yamal y Merino: “Siendo optimistas estarán en el primer partido, pero se valorará si es interesante que jueguen”

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: va Joan Garcia y nadie del Real Madrid

La indirecta de Huijsen tras quedarse fuera de la lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

Los 26 de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: Joan Garcia a Lamine Yamal, Nico Williams o Mikel Merino

La reacción de Gavi al enterarse de que se encontraba en la lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026