Vox anuncia que los presupuestos autonómicos valencianos incluirán la 'prioridad nacional'

València, 26 may (EFE).- El síndic de Vox en Les Corts Valencianes, José María Llanos, ha anunciado que su partido ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno valenciano del PP para presentar los presupuestos de la Generalitat Valenciana de 2026, que incluirán la aplicación de la 'prioridad nacional' en las ayudas sociales y la vivienda.

Así lo ha dado a conocer Llanos tras la Junta de Síndics de Les Corts, en la que se ha modificado el calendario para iniciar la tramitación presupuestaria, que comenzará con la presentación de las cuentas este viernes en el Parlamento, y continuará la semana que viene con las comparecencias de los consellers para explicar sus líneas de actuación, y finalizará con la aprobación de los Presupuestos en un pleno a celebrar el 21 y 22 de julio.

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Según ha manifestado Llanos, la presentación de estos presupuestos ha sido posible gracias a haber acordado con el Gobierno valenciano del PP una serie de medidas relacionadas con la aplicación de la 'prioridad nacional' en las ayudas sociales y la vivienda, tal y como se ha acordado en Extremadura y Aragón, la reducción fiscal y la vivienda, que se concretarán durante el debate parlamentario. EFE