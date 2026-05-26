Detenida una empleada de una residencia de Ames (A Coruña) por maltrato y hurto a usuarios

Santiago de Compostela, 26 may (EFE).- Una mujer de 45 años vecina de Compostela y trabajadora en una residencia de Ames (A Coruña) está investigada como presunta autora de delitos continuados de hurto y malos tratos a personas de avanzada edad y dependientes.

En el marco de la operación 'Magpie', la Guardia Civil inició una investigación a principios del pasado marzo tras tener conocimiento, a raíz de una denuncia, de la sustracción de diversas joyas en un centro de mayores a usuarios, residentes en régimen de internado.

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A medida que avanzaron las pesquisas, la Guardia Civil comprobó que la presunta autora era una trabajadora del propio centro, encargada del cuidado directo de personas mayores y grandes dependientes.

Los investigadores, señala un comunicado, averiguaron que varias de las joyas sustraídas habían sido vendidas en fechas recientes en diversas casas de empeño de un núcleo limítrofe.

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Además, se constató que la investigada realizaba estas transacciones de manera continuada desde el año 2023, obteniendo un beneficio económico que superaría los 12.000 euros.

La actividad delictiva, prosigue la nota, coincidía plenamente con el desempeño de sus funciones laborales en diferentes centros gerontológicos en los que se produjeron sustracciones de idéntica naturaleza -tres de ellos ubicados en Santiago y uno en Teo-.

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Por ello, los agentes no descartan la aparición de nuevas denuncias que pudieran afectar a residentes de esos otros centros adicionales en los que también prestó sus servicios.

Según apunta el Instituto Armado, las víctimas se corresponden con un perfil de personas de avanzada edad, en muchos casos con necesidades especiales de protección, un alto grado de dependencia y requerimiento de cuidados especializados.

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Las averiguaciones también permitieron constatar que esta mujer mantenía un "trato degradante y abusivo" para con las víctimas en el transcurso de sus tareas diarias, "menospreciando su dignidad".

Por todo ello, se le atribuyen de forma acreditada un total de siete delitos de hurto y dos de malos tratos.

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Las diligencias han sido puestas a disposición de los Juzgados de Instrucción de Santiago de Compostela. EFE

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