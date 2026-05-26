Espana agencias

Detenida una empleada de una residencia de Ames (A Coruña) por maltrato y hurto a usuarios

Guardar
Google icon

Santiago de Compostela, 26 may (EFE).- Una mujer de 45 años vecina de Compostela y trabajadora en una residencia de Ames (A Coruña) está investigada como presunta autora de delitos continuados de hurto y malos tratos a personas de avanzada edad y dependientes.

En el marco de la operación 'Magpie', la Guardia Civil inició una investigación a principios del pasado marzo tras tener conocimiento, a raíz de una denuncia, de la sustracción de diversas joyas en un centro de mayores a usuarios, residentes en régimen de internado.

PUBLICIDAD

A medida que avanzaron las pesquisas, la Guardia Civil comprobó que la presunta autora era una trabajadora del propio centro, encargada del cuidado directo de personas mayores y grandes dependientes.

Los investigadores, señala un comunicado, averiguaron que varias de las joyas sustraídas habían sido vendidas en fechas recientes en diversas casas de empeño de un núcleo limítrofe.

PUBLICIDAD

Además, se constató que la investigada realizaba estas transacciones de manera continuada desde el año 2023, obteniendo un beneficio económico que superaría los 12.000 euros.

La actividad delictiva, prosigue la nota, coincidía plenamente con el desempeño de sus funciones laborales en diferentes centros gerontológicos en los que se produjeron sustracciones de idéntica naturaleza -tres de ellos ubicados en Santiago y uno en Teo-.

Por ello, los agentes no descartan la aparición de nuevas denuncias que pudieran afectar a residentes de esos otros centros adicionales en los que también prestó sus servicios.

Según apunta el Instituto Armado, las víctimas se corresponden con un perfil de personas de avanzada edad, en muchos casos con necesidades especiales de protección, un alto grado de dependencia y requerimiento de cuidados especializados.

Las averiguaciones también permitieron constatar que esta mujer mantenía un "trato degradante y abusivo" para con las víctimas en el transcurso de sus tareas diarias, "menospreciando su dignidad".

Por todo ello, se le atribuyen de forma acreditada un total de siete delitos de hurto y dos de malos tratos.

Las diligencias han sido puestas a disposición de los Juzgados de Instrucción de Santiago de Compostela. EFE

1011388

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Agencia Espacial Europea inicia con seis empresas el programa de incubación en Sevilla

Infobae

Detienen a un hombre de 80 años en el aeropuerto de Barcelona por una agresión sexual

Infobae

El incendio en el hotel de Málaga está "prácticamente extinguido" tras un día y medio

Infobae

Zapatero, Rajoy, Aznar y González, invitados al acto del papa el 8 de junio en el Congreso

Infobae

Zapatero pide aplazar su declaración ante la Audiencia Nacional en el caso Plus Ultra

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno aprueba la Ley de IA: multas de hasta 35 millones, prohibición de los ‘deepfakes’ sexuales y más control sobre contenidos manipulados

El Gobierno aprueba la Ley de IA: multas de hasta 35 millones, prohibición de los ‘deepfakes’ sexuales y más control sobre contenidos manipulados

Última hora del caso Plus Ultra | Zapatero pide un aplazamiento de su declaración, prevista para el 2 de junio

Las casas modulares que cuestan lo mismo que un móvil y se construyen en solo siete días

El juez Peinado cita a Begoña Gómez a una audiencia preliminar como acusada este 9 de junio y le advierte que, si no asiste, será llevada “por la fuerza pública”

El PSOE prohíbe a cargos públicos y miembros del partido aceptar regalos como las joyas encontradas en la caja fuerte de Zapatero

ECONOMÍA

Qué pasa con los inquilinos obligados a pagar la tasa de basuras si finalmente queda anulada

Qué pasa con los inquilinos obligados a pagar la tasa de basuras si finalmente queda anulada

Jonathan Andic abandona la vicepresidencia de Mango en plena investigación por la muerte de su padre

Las reformas que aumentan el precio de venta de tu vivienda y las que apenas se notan

Las casas modulares que cuestan lo mismo que un móvil y se construyen en solo siete días

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 26 de mayo

DEPORTES

Luis de la Fuente, sobre la recuperación de Lamine Yamal y Merino: “Siendo optimistas estarán en el primer partido, pero se valorará si es interesante que jueguen”

Luis de la Fuente, sobre la recuperación de Lamine Yamal y Merino: “Siendo optimistas estarán en el primer partido, pero se valorará si es interesante que jueguen”

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: va Joan Garcia y nadie del Real Madrid

La indirecta de Huijsen tras quedarse fuera de la lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

Los 26 de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: Joan Garcia a Lamine Yamal, Nico Williams o Mikel Merino

La reacción de Gavi al enterarse de que se encontraba en la lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026