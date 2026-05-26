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Illa vuelve a correr 4 meses después de ingresar en la UCI por una dolencia en las piernas

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Barcelona, 26 may (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha vuelto a correr en cinta después de que hace cuatro meses, el pasado 17 de enero, ingresara de urgencia en el Hospital de la Vall d'Hebron por un fuerte dolor en las piernas causado por una infección ósea, que le provocó una pérdida de movilidad.

Ha sido el propio Illa quien ha informado, mediante la red social Strava, una aplicación en la que los usuarios comparten los registros de sus actividades deportivas, que ha corrido 2,31 kilómetros en 13:36 minutos, lo que implica una media de 5:53 minutos por kilómetro.

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"Primer día de carrera en cinta, alternada con caminar", ha compartido con sus seguidores.

Las carreras matutinas, que arrancan incluso antes del amanecer, forman desde hace años parte de la rutina de Illa, que también ha completado algunas maratones.

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Su actividad física es más intensa desde su etapa de ministro de Sanidad, durante la que tuvo que lidiar con la pandemia de la covid-19.

El pasado 17 de enero, Illa ingresó de urgencia en el Hospital de la Vall d'Hebron tras sufrir un cuadro de dolor lumbar y una pérdida de fuerza en las extremidades inferiores.

Tras unas primeras horas de incertidumbre, los médicos dieron con la causa: al presidente se le había infiltrado por la cadera el Streptococcus dysgalactiae, una bacteria que suele estar en el tracto gastrointestinal pero que a veces se cuela en la sangre y llega a otras zonas del cuerpo.

A causa de este microbio, Illa sufrió una osteomielitis púbica, una inflamación ósea que le hizo perder la movilidad en las piernas y le mantuvo ingresado en el centro hospitalario hasta el 30 de enero.

Illa, que permaneció inicialmente en la UCI, sufrió una enfermedad potencialmente grave que de no haber sido diagnosticada a tiempo podría haberle provocado una sepsis -una respuesta extrema de un cuerpo a una infección que puede ser letal-.

El president regresó al Palau de la Generalitat el pasado 16 de febrero y desde entonces ha recuperado paulatinamente su agenda, que en las últimas semanas le ha llevado incluso a hacer un viaje institucional de varios días a California (Estados Unidos). EFE

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EFE

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