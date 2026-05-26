El Congreso retira tres meses la acreditación de prensa a Vito Quiles, la sanción máxima que proponía el instructor

La Mesa del Congreso ha acordado este martes, con los votos de PSOE y Sumar, retirar durante tres meses la acreditación de prensa al 'influencer' político Vito Quiles por haber incurrido en "una doble infracción grave" al haber grabado y publicado en redes sociales unas imágenes del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en sede parlamentaria sin contar con la correspondiente autorización. Es la sanción máxima que proponía el letrado instructor.

El órgano rector que preside la socialista Francina Armengol acordó el pasado 13 de mayo suspender cautelarmente la acreditación de prensa a Quiles y al también activista Bertrand Ndongo, a la espera de resolver las denuncias que pesan contra él presentadas tanto por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), así como por el PSOE, Sumar y Podemos.

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El letrado instructor planteó a la Mesa sancionar a Quiles con entre 11 días y 3 meses por "una doble infracción grave" tras haber grabado y publicado después en redes sociales unas imágenes del expresidente Zapatero al considerar que ha realizado "un grave daño" a la institución, un "atentado contra el decoro" de la Cámara y un perjuicio al trabajo de los demás periodistas acreditados en el Congreso.

Y los representantes del PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso de los Diputados han decidido imponer la máxima sanción propuesta a Vito Quiles, que trabaja para el medio digital Estado de Alarma (EDATV), y retirarle durante tres meses la acreditación de prensa.

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En cambio, y a propuesta del mismo letrado instructor, se le exculpa de otra denuncia relativa a la grabación de imágenes de Pedro Sánchez sin tener permiso para ello.

En cuanto a Bertrand Ndongo, la Mesa se prepara para imponerle otra suspensión de tres meses por interrumpir a gritos una rueda de prensa. Se trata también de la sanción máxima propuesta por el letrado, que sugirió aplicarle atenuantes que PSOE y Sumar no han atendido.

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