España

Un choque entre un autobús escolar y un tren deja varios muertos en Bélgica

El accidente ha tenido lugar en la mañana del martes en un paso a nivel

Guardar
Google icon
Imagen del accidente entre un tren y un autobús escolar en Bélgica. (Dirk Waem/Belga/AFP)
Imagen del accidente entre un tren y un autobús escolar en Bélgica. (Dirk Waem/Belga/AFP)

En la mañana de este martes 26 de mayo, a las 08.15 horas, se ha producido un choque entre un tren y un minibús escolar en la localidad belga de Buggenhout, a aproximadamente un kilómetro de la estación. El accidente, según ha informado el diario Le Soir, ha tenido lugar en un paso a nivel.

El incidente se ha saldado con varios fallecidos, tal y como ha señalado la agencia de noticias Reuters. Por el momento, se desconoce el número exacto de víctimas mortales.

PUBLICIDAD

Las circunstancias del accidente se están investigando todavía, pero el medio belga ha indicado que los informes iniciales apuntan a que el paso a nivel se encontraba cerrado en el momento en el que ocurrió el choque. De hecho, un portavoz del operador de la red ferroviaria belga, Infrabel, ha señalado al diario HLN que las luces del paso estaban en rojo y las barreras bajadas. El conductor del tren trató de accionar los frenos de emergencia.

Servicios de emergencias toman fotografías en el entorno del accidente entre un autobús escolar y un tren en Bélgica. (Dirk Waem/Belga/AFP)
Servicios de emergencias toman fotografías en el entorno del accidente entre un autobús escolar y un tren en Bélgica. (Dirk Waem/Belga/AFP)

En el minibús involucrado en el accidente viajaban, según los medios belgas, siete estudiantes de secundarias y dos adultos (el conductor y un acompañante).

PUBLICIDAD

Los ministros belgas lamentan el accidente

“Con profunda tristeza me enteré del trágico accidente ocurrido en Buggenhout. Mis pensamientos están con las víctimas y sus familiares. Deseo mucho valor a los heridos”, ha escrito a través de X el ministro del Interior belga, Bernard Quintin.

Por su parte, la ministra de Justicia, Annelies Verlinden, ha señalado que “las palabras se quedan cortas ante el accidente en Buggenhout”: “Mi sincero pésame va dirigido a todas las víctimas, los niños, sus familias y todos los que hoy han sido afectados por esta tragedia. Les deseo a todos una gran calidez y cercanía”.

*Noticia en ampliación

Temas Relacionados

BélgicaSucesosSucesos EspañaTrenesEspaña-NoticiasEspaña-Sociedad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora del caso Plus Ultra | El portavoz de Zapatero: “Sabe que si el fiscal general del Estado ha sido condenado, cualquier cosa puede ocurrir”

Zapatero ha nombrado un portavoz, Luis Arroyo, a través del que niega las acusaciones, muestra su sorpresa y atribuye todo a una persecución política

Última hora del caso Plus Ultra | El portavoz de Zapatero: “Sabe que si el fiscal general del Estado ha sido condenado, cualquier cosa puede ocurrir”

Dani García, chef: “Los mejores churros del mundo se hacen en esta churrería de Marbella, y son crujientes y muy ligeros”

En la Plaza de la Victoria, en pleno centro de Marbella, se encuentra esta churrería de toda la vida que prepara los “mejores churros del mundo”, que Dani García recomienda comer con un poquito de azúcar, dejando el chocolate aparte

Dani García, chef: “Los mejores churros del mundo se hacen en esta churrería de Marbella, y son crujientes y muy ligeros”

Anna Castillo demuestra en ‘La Revuelta’ la importancia de llevarte bien con la familia de tu novio: su historia con el actor Álvaro Mel

La intérprete, que lleva más de tres años con Álvaro Mel, acudió a ‘La Revuelta’ para presentar la nueva serie de Movistar Plus+ ‘Se tiene que morir mucha gente’

Anna Castillo demuestra en ‘La Revuelta’ la importancia de llevarte bien con la familia de tu novio: su historia con el actor Álvaro Mel

Condenan a la revista ‘El Jueves’ por llamar “gilipollas del año” a la presidenta de Abogados Cristianos

La jueza considera el insulto “absolutamente desproporcionado y desvinculado de la idea crítica”

Condenan a la revista ‘El Jueves’ por llamar “gilipollas del año” a la presidenta de Abogados Cristianos

Jonathan Andic abandona la vicepresidencia de Mango en plena investigación por la muerte de su padre

El hijo mayor de Isak Andic, fundador de Mango, renuncia a su puesto temporalmente para centrarse en defender su inocencia tras ser imputado por homicidio

Jonathan Andic abandona la vicepresidencia de Mango en plena investigación por la muerte de su padre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del caso Plus Ultra | El portavoz de Zapatero: “Sabe que si el fiscal general del Estado ha sido condenado, cualquier cosa puede ocurrir”

Última hora del caso Plus Ultra | El portavoz de Zapatero: “Sabe que si el fiscal general del Estado ha sido condenado, cualquier cosa puede ocurrir”

Las casas modulares que cuestan lo mismo que un móvil y se construyen en solo siete días

El juez Peinado cita a Begoña Gómez a una audiencia preliminar como acusada este 9 de junio y le advierte que, si no asiste, será llevada “por la fuerza pública”

El PSOE prohíbe a cargos públicos y miembros del partido aceptar regalos como las joyas encontradas en la caja fuerte de Zapatero

El ‘modelo danés’ se convierte en una ayuda militar clave para Ucrania: el ejército señala sus necesidades y Dinamarca compra a la industria ucraniana

ECONOMÍA

Jonathan Andic abandona la vicepresidencia de Mango en plena investigación por la muerte de su padre

Jonathan Andic abandona la vicepresidencia de Mango en plena investigación por la muerte de su padre

Las reformas que aumentan el precio de venta de tu vivienda y las que apenas se notan

Las casas modulares que cuestan lo mismo que un móvil y se construyen en solo siete días

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 26 de mayo

Cuándo cobran los jubilados la paga extra de verano en las pensiones este 2026

DEPORTES

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: va Joan Garcia y nadie del Real Madrid

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: va Joan Garcia y nadie del Real Madrid

La indirecta de Huijsen tras quedarse fuera de la lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

Los 26 de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: Joan Garcia a Lamine Yamal, Nico Williams o Mikel Merino

La reacción de Gavi al enterarse de que se encontraba en la lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

Luis de la Fuente deja fuera de la lista al Real Madrid: ni Huijsen ni Carvajal, la mala temporada blanca lastra a los internacionales