Un choque entre un autobús escolar y un tren deja varios muertos en Bélgica

Imagen del accidente entre un tren y un autobús escolar en Bélgica. (Dirk Waem/Belga/AFP)

En la mañana de este martes 26 de mayo, a las 08.15 horas, se ha producido un choque entre un tren y un minibús escolar en la localidad belga de Buggenhout, a aproximadamente un kilómetro de la estación. El accidente, según ha informado el diario Le Soir, ha tenido lugar en un paso a nivel.

El incidente se ha saldado con varios fallecidos, tal y como ha señalado la agencia de noticias Reuters. Por el momento, se desconoce el número exacto de víctimas mortales.

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Las circunstancias del accidente se están investigando todavía, pero el medio belga ha indicado que los informes iniciales apuntan a que el paso a nivel se encontraba cerrado en el momento en el que ocurrió el choque. De hecho, un portavoz del operador de la red ferroviaria belga, Infrabel, ha señalado al diario HLN que las luces del paso estaban en rojo y las barreras bajadas. El conductor del tren trató de accionar los frenos de emergencia.

Servicios de emergencias toman fotografías en el entorno del accidente entre un autobús escolar y un tren en Bélgica. (Dirk Waem/Belga/AFP)

En el minibús involucrado en el accidente viajaban, según los medios belgas, siete estudiantes de secundarias y dos adultos (el conductor y un acompañante).

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Los ministros belgas lamentan el accidente

“Con profunda tristeza me enteré del trágico accidente ocurrido en Buggenhout. Mis pensamientos están con las víctimas y sus familiares. Deseo mucho valor a los heridos”, ha escrito a través de X el ministro del Interior belga, Bernard Quintin.

Por su parte, la ministra de Justicia, Annelies Verlinden, ha señalado que “las palabras se quedan cortas ante el accidente en Buggenhout”: “Mi sincero pésame va dirigido a todas las víctimas, los niños, sus familias y todos los que hoy han sido afectados por esta tragedia. Les deseo a todos una gran calidez y cercanía”.

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*Noticia en ampliación