Condenado por agredir a dos policiales nacionales en una intervención en las inmediaciones de una discoteca de Pamplona

La Sección Penal del Tribunal de Instancia de Pamplona ha condenado a un hombre a seis meses de prisión y a más de 950 euros de indemnización por agredir a dos agentes de la Policía Nacional que acudieron a una intervención en las inmediaciones de una discoteca de Pamplona tras producirse un altercado entre un varón y su pareja.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 12 de julio de 2025. Durante la actuación policial, el hombre mostró una actitud violenta, obstaculizando la labor policial y llegando a agredir físicamente a los agentes intervinientes. Como consecuencia de la agresión, dos policías nacionales resultaron lesionados. Uno de los agentes sufrió contusiones faciales, excoriaciones y lesiones en un brazo, además de daños en su teléfono móvil personal. El segundo agente padeció lesiones musculares y limitación funcional derivados del forcejeo necesario para reducir al agresor, según ha informado en una nota el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Navarra.

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La Sección Penal del Tribunal de Instancia de Pamplona ha condenado al autor de los hechos por un delito de atentado contra agente de la autoridad y dos delitos leves de lesiones, imponiéndole una pena de seis meses de prisión y el pago de las costas procesales. Además, obliga al condenado a indemnizar a los policías agredidos con 375 euros por las lesiones causadas al primer agente y 575 euros por las lesiones ocasionadas al segundo agente. Además, deberá abonar la cantidad que se determine judicialmente por los daños provocados en el teléfono móvil del agente perjudicado.

El SUP Navarra, a través de su abogado Guillermo Chaverri, se personó en el caso como acusación particular. Eduardo Riballo, secretario general del sindicato, ha advertido de "la creciente preocupación existente por el aumento de la violencia contra policías nacionales durante intervenciones ordinarias" y ha señalado que "quien agreda a un policía nacional debe saber que responderá ante la Justicia y asumirá las consecuencias penales y económicas derivadas de sus actos". Según ha afirmado, el SUP continuará personándose en todos aquellos procedimientos en los que resulte agredido o lesionado un miembro de la Policía Nacional.

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