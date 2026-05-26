Marlaska anuncia la instalación de barreras contra el narcotráfico en el Guadalquivir con una inversión de doce millones

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado este martes en el Senado que el Gobierno instalará "barreras móviles" en el río Guadalquivir para luchar contra la navegación de las narcolanchas, una medida que contará con una inversión de más de doce millones de euros.

En una interpelación en el Senado, el PP le ha pedido mayor contundencia contra los narcotraficantes tras la muerte de dos agentes de la Guardia Civil cuando perseguían una narcolancha en Huelva.

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"Algunas veces ocurren desgracias, tragedias, pero eso no nos va a paralizar", ha indicado Marlaska ante las críticas del senador del PP Fernando Martínez-Maillo, que ha hablado de "negligencia" y de un Gobierno "noqueado" por la corrupción.

En su respuesta, Marlaska ha hablado de la importancia de utilizar la inteligencia policial para mejorar la lucha contra el narcotráfico en las rutas fluviales, citando el caso concreto de los ríos andaluces Guadalquivir y Guadiana.

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"Llevamos un año con toda la tramitación, y va a ser ya efectivo la posibilidad de la ubicación de esas barreras móviles con una inversión de más de doce millones de euros", ha anunciado el titular del Interior.

En este sentido, ha indicado que se está formalizando el último convenio con la Autoridad Portuaria de Sevilla, "después de muchísimos informes durante un año que han sido necesarios para poner barreras móviles en todo el Guadalquivir". "Pero eso es trabajo serio y continuado", ha terciado.

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EL PP PIDE USAR MEDIOS NO LETALES

El PP ha reprochado que el ministro del Interior "no fue capaz" de ir al funeral de los dos guardias civiles fallecidos en Huelva, reclamando que se permita el uso de medios no letales contra las narcolanchas. "Hay que seguir aplicando el principio de legalidad, estamos en un Estado de derecho", ha dicho Marlaska.

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El ministro, como ya hiciera en el Congreso la semana pasada, ha pedido no utilizar políticamente a las víctimas y ha aludido al Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar y otras medidas para luchar contra el narcotráfico también en alta mar en colaboración con la Armada.

El PP también ha vuelto a pedir recuperar la unidad OCON-Sur, creada por Marlaska en 2018 y que eliminó, según ha reiterado, por cuestiones "operativas" de la propia Guardia Civil. Según él, los 130 componentes de esta unidad están destinados en unidades de policía judicial y, desde entonces, las operaciones han aumentado un 12%.

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