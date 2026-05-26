Espana agencias

Marlaska anuncia la instalación de barreras contra el narcotráfico en el Guadalquivir con una inversión de doce millones

Guardar
Google icon
Imagen XVCO2EMBBNE75M6IYVNAPOMZTE

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado este martes en el Senado que el Gobierno instalará "barreras móviles" en el río Guadalquivir para luchar contra la navegación de las narcolanchas, una medida que contará con una inversión de más de doce millones de euros.

En una interpelación en el Senado, el PP le ha pedido mayor contundencia contra los narcotraficantes tras la muerte de dos agentes de la Guardia Civil cuando perseguían una narcolancha en Huelva.

PUBLICIDAD

"Algunas veces ocurren desgracias, tragedias, pero eso no nos va a paralizar", ha indicado Marlaska ante las críticas del senador del PP Fernando Martínez-Maillo, que ha hablado de "negligencia" y de un Gobierno "noqueado" por la corrupción.

En su respuesta, Marlaska ha hablado de la importancia de utilizar la inteligencia policial para mejorar la lucha contra el narcotráfico en las rutas fluviales, citando el caso concreto de los ríos andaluces Guadalquivir y Guadiana.

PUBLICIDAD

"Llevamos un año con toda la tramitación, y va a ser ya efectivo la posibilidad de la ubicación de esas barreras móviles con una inversión de más de doce millones de euros", ha anunciado el titular del Interior.

En este sentido, ha indicado que se está formalizando el último convenio con la Autoridad Portuaria de Sevilla, "después de muchísimos informes durante un año que han sido necesarios para poner barreras móviles en todo el Guadalquivir". "Pero eso es trabajo serio y continuado", ha terciado.

EL PP PIDE USAR MEDIOS NO LETALES

El PP ha reprochado que el ministro del Interior "no fue capaz" de ir al funeral de los dos guardias civiles fallecidos en Huelva, reclamando que se permita el uso de medios no letales contra las narcolanchas. "Hay que seguir aplicando el principio de legalidad, estamos en un Estado de derecho", ha dicho Marlaska.

El ministro, como ya hiciera en el Congreso la semana pasada, ha pedido no utilizar políticamente a las víctimas y ha aludido al Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar y otras medidas para luchar contra el narcotráfico también en alta mar en colaboración con la Armada.

El PP también ha vuelto a pedir recuperar la unidad OCON-Sur, creada por Marlaska en 2018 y que eliminó, según ha reiterado, por cuestiones "operativas" de la propia Guardia Civil. Según él, los 130 componentes de esta unidad están destinados en unidades de policía judicial y, desde entonces, las operaciones han aumentado un 12%.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno asume que tendrá que alargar varias semanas la defensa de Zapatero hasta que comparezca ante el juez

El Gobierno asume que tendrá que alargar varias semanas la defensa de Zapatero hasta que comparezca ante el juez

Marlaska acusa al PP de "normalizar el uso del dolor" para "encender el enfrentamiento"

Infobae

Braulio Vázquez lo deja claro: "Barja va a renovar salvo giro dramático"

Infobae

Grazalema (Cádiz) continúa los sondeos del subsuelo para evaluar la seguridad tras lluvias

Infobae

Rosalía se dispara en el inicio de los III Premios de la Academia de la Música

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra | El expresidente tiene 23 días para estudiar miles de archivos antes de declarar en la Audiencia Nacional

Última hora de la imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra | El expresidente tiene 23 días para estudiar miles de archivos antes de declarar en la Audiencia Nacional

Anotaciones sobre la liberación de presos en Venezuela o la repatriación de Edmundo González: todas las claves de la agenda del amigo de Zapatero intervenida por la UDEF

La UDEF sostiene que las hijas de Zapatero usaron su empresa Whathefav para ocultar pagos de la trama Plus Ultra mediante facturas falsas

Las hijas de Zapatero tenían dos contratos formalizados con Huawei en la sede de su empresa Whathefav

ERC pide que Zapatero dé "todas las explicaciones" pero recela de los informes policiales

ECONOMÍA

Trabajar en condiciones de calor extremo: esta es la temperatura máxima permitida por la ley

Trabajar en condiciones de calor extremo: esta es la temperatura máxima permitida por la ley

“Las mujeres no enferman más, están peor protegidas”: los riesgos laborales invisibilizados dañan la salud de las trabajadoras

Las importaciones de cereal ucraniano y la guerra de Irán ponen en jaque a los agricultores de España: “Somos los que pagamos la guerra”

Precios abusivos y posible monopolio: saltan las alarmas en el sector energético y la CNMC busca indicios de abuso de poder

Jarro de agua fría para los mutualistas: el Gobierno veta el acceso al RETA de 47.000 profesionales que cumplen requisitos para jubilarse

DEPORTES

Alexia Putellas deja el FC Barcelona: “Ha sido una historia perfecta”

Alexia Putellas deja el FC Barcelona: “Ha sido una historia perfecta”

Toni Nadal, tío de Rafa, elige entrenar a Sinner antes que a Alcaraz: “Me gusta trabajar con gente que no crea problemas”

El cambio climático cada vez merma más el tenis: Roland Garros se derrite ante un termómetro disparado

El idilio entre el FC Barcelona y Julián Álvarez, que trae de cabeza al Atlético de Madrid

Cuánto se llevan los clubes por ceder a sus futbolistas para el Mundial 2026