Los estudiantes de la PAU entran en su última semana de estudio; pautas ante el estrés

Madrid, 26 may (EFE).- Más de 300.000 estudiantes entran esta semana en su recta final de estudio ante los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), que comenzarán a partir del lunes y el martes en la mayoría de las comunidades y a la que este año acuden con la expectación de tener que ser sometidos a detectores de radiofrecuencia.

La mayoría de los chicos y chicas afrontan días de nervios pero acuden con más confianza tras las novedades de la PAU que empezaron a aplicarse el curso pasado y que han practicado más durante este año: "El alumnado está más habituado al nuevo modelo", señala a EFE el rector de la Universidad de Almería, también presidente de la comisión de asuntos estudiantiles de la CRUE, José Joaquín Céspedes.

PUBLICIDAD

Expertos, rectores y profesorado recuerdan que nueve de cada diez alumnos supera los exámenes y ante la novedad de que por primera vez las pruebas puedan ser controladas con detectores de radiofrecuencia en algunas aulas, señalan que se intentará no distorsionar el ambiente e intervenir lo menos posible en el alumno.

"Lo tienen que ver con absoluta tranquilidad y con normalidad", indica a EFE el rector de la Universidad Politécnica de Valencia, y presidente de la comisión sectorial TIC-Crue, José Capilla, que apuesta por buscar "el equilibrio para respetar la intimidad del estudiante".

PUBLICIDAD

Solo el hecho de anunciar que habrá más medidas de control en la PAU, aunque sean aleatorias, ya tiene un efecto disuasorio, incide Capilla al tiempo que recuerda que la nota de corte para acceder a una universidad la marca la nota del propio alumno "y es una injusticia no evitar la copia".

Por otra parte, aunque las notas de la PAU del 2025 reflejaron una ligera caída respecto al año anterior debido a la menor optatividad, "es posible que este año repunte un poco" ya que el alumno ha enfocado su estudio este año a practicar exámenes con un solo modelo para cada asignatura.

PUBLICIDAD

La Estadística de las Pruebas de Acceso a la Universidad del año 2024 señala que el 97 % de los alumnos supera la fase general de la PAU y la nota media en España en 2025 rozó el 7 en la fase de acceso.

"El propio enfoque competencial favorece a quienes han trabajado de forma continuada durante el curso, por lo que no exige un cambio radical de preparación en el último momento", recuerdan desde la Complutense.

PUBLICIDAD

"Es completamente normal experimentar cierto grado de estrés y ansiedad en estas semanas. El error es interpretarla como algo negativo en lugar de entender que forma parte del proceso", explica el psicólogo del Departamento de Orientación del Colegio Real Monasterio Santa Isabel Ángel Ubach en un artículo en el que resalta que "cuando el estudiante acepta esa emoción y aprende a regularla, su rendimiento mejora notablemente".

"Es importante transmitir que, aunque el formato cambia no es una prueba más difícil. La clave está en prepararla con método y tranquilidad", señalan fuentes del vicerrectorado de estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a EFE.

PUBLICIDAD

Pequeños cambios en la organización son claves y estas son algunas pautas:

- Organizar bien el tiempo y estructurar las respuestas antes de escribir.

PUBLICIDAD

- Priorizar el descanso y evitar estudiar de noche porque generar bloqueos.

- Planificar el estudio con objetivos realistas.

PUBLICIDAD

- Combinar estudio, pausas y actividad física.

- Utilizar técnicas de estudio activas, como el uso de tarjetas de preguntas o repetir en voz alta.

PUBLICIDAD

- Distribuir las asignaturas en distintos días ayuda a reforzar los contenidos.

- Técnicas de respiración y relajación pueden ayudar a reducir la activación emocional en los días previos y durante los exámenes.

- Espacio adecuado, libre de distracciones para una mejor concentración.

Por segundo año la PAU avanza en su modelo práctico y con un solo modelo de examen por asignatura pero sigue conservando las dos fases (general y específica) que la mayoría de los alumnos necesita para entrar en la universidad, ya que con la segunda se puede subir nota.

En la fase general todos los alumnos se examinan de tres asignaturas troncales (Lengua Castellana y Literatura II, Historia de España o Filosofía y Primera Lengua Extranjera). Si tienen lengua cooficial, también harán un cuarto examen. Además deben hacer otro examen de una asignatura de la modalidad del Bachillerato cursada.

En la fase específica, para subir nota, se pueden examinar de un mínimo de 2 materias y un máximo de 4 en la mayoría de las comunidades autónomas, 3 en Cataluña, Navarra e Islas Baleares.

No obstante, solo se pueden elegir las dos notas mejores, que dependiendo del grado que se quiera cursar y de la Universidad aportará entre 0,1 y 0,2 puntos.

Y con las diferentes ponderaciones y su nota media de Bachillerato, que aporta el 60 %, el estudiante puede llegar a ese máximo de los 14 puntos.

Desde la Complutense recomiendan elegir asignaturas que ponderen más para el grado deseado y priorizar materias en las que el estudiante tenga mejor rendimiento.EFE