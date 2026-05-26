Espana agencias

Un operativo de 600 mossos desarticula una banda de traficantes en 12 municipios de Girona

Guardar
Google icon

Girona, 26 may (EFE).- Un dispositivo de unos 600 efectivos de los Mossos d'Esquadra se ha activado esta madrugada para desarticular una banda de narcotraficantes dedicada al cultivo interior de marihuana, en una operación en la que se están efectuando entradas y registros en inmuebles ubicados en una docena de municipios de Girona.

Según han informado fuentes de la Policía de la Generalitat, además del cultivo y distribución de sustancias estupefacientes, el grupo también está relacionado con delitos de tenencia de armas y blanqueo de capitales.

PUBLICIDAD

Las entradas y registros se están realizando en las localidades de Girona, Salt, Riudarenes, Cassà de la Selva, l'Escala, Sils, Caldes de Malavella, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Celrà y Quart.

La operación, liderada por la División de Investigación Criminal (DIC), cuenta también con agentes del Grupo Especial de Intervención (GEI), Brigada Móvil (BRIMO), Área Regional de Recursos Operativos (ARRO), Policía Científica, Unidad Canina, Medios Aéreos, Sala Central y Unidad de Seguridad Ciudadana.

PUBLICIDAD

El caso está bajo el secreto de las actuaciones. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bajar alumnos en las aulas tiene un coste de 28.184 millones, según un informe de Esade

Infobae

El Princesa de Ciencias Sociales se decide hoy en Oviedo entre 36 candidaturas

Infobae

El Gobierno aprueba hoy la Ley de IA, con sanciones de hasta 35 millones

Infobae

Gobierno de Ciudad de México compró derechos para transmitir los partidos del Mundial

Infobae

Este martes continúa el tiempo estable, con sol y temperaturas altas para la época del año

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El empresario que ha cerrado su finca de caza a los vecinos y no deja visitar la presa y el canal que ideó Carlos III para unir Madrid y el Atlántico

El empresario que ha cerrado su finca de caza a los vecinos y no deja visitar la presa y el canal que ideó Carlos III para unir Madrid y el Atlántico

Última hora del caso Zapatero: novedades del sumario de Plus Ultra, la caja fuerte del expresidente y reacciones, en directo

El juez del ‘caso Plus Ultra’ investiga si la trama liderada por Zapatero logró la intervención del CNI en la salida de Edmundo González de Venezuela

El sumario de 4.000 folios del caso Plus Ultra por el que se imputa a Zapatero: ningún mensaje directo suyo pero muchas conversaciones que apuntan a su liderazgo en la trama

¿Plus Ultra es una extensión del caso Koldo? La persona que une a Zapatero y Ábalos: “Hay que cuidar a los jueces, policías y funcionarios”

ECONOMÍA

Más de 1,6 millones de españoles, atrapados en el subempleo: mujeres y jóvenes que quieren trabajar más horas y no les dejan

Más de 1,6 millones de españoles, atrapados en el subempleo: mujeres y jóvenes que quieren trabajar más horas y no les dejan

Zapatero recibió más de 313.200 euros en transferencias de tres sociedades chinas: estas son las empresas y a qué se dedican

Talavera de la Reina, Albacete y Guadalajara: las ciudades donde la factura energética absorbe más renta que en Madrid y Barcelona

La mejora de los accesos de la línea C-5 de cercanías de Madrid beneficiará a 72 millones de viajeros

Caos de la tasa de basuras: sentencias contradictorias ponen en jaque las cuentas de miles de ayuntamientos y una recaudación de 3.500 M€

DEPORTES

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: va Joan Garcia y nadie del Real Madrid

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: va Joan Garcia y nadie del Real Madrid

La indirecta de Huijsen tras quedarse fuera de la lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

Los 26 de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: Joan Garcia a Lamine Yamal, Nico Williams o Mikel Merino

La reacción de Gavi al enterarse de que se encontraba en la lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

Luis de la Fuente deja fuera de la lista al Real Madrid: ni Huijsen ni Carvajal, la mala temporada blanca lastra a los internacionales