Un operativo de 600 mossos desarticula una banda de traficantes en 12 municipios de Girona

Girona, 26 may (EFE).- Un dispositivo de unos 600 efectivos de los Mossos d'Esquadra se ha activado esta madrugada para desarticular una banda de narcotraficantes dedicada al cultivo interior de marihuana, en una operación en la que se están efectuando entradas y registros en inmuebles ubicados en una docena de municipios de Girona.

Según han informado fuentes de la Policía de la Generalitat, además del cultivo y distribución de sustancias estupefacientes, el grupo también está relacionado con delitos de tenencia de armas y blanqueo de capitales.

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Las entradas y registros se están realizando en las localidades de Girona, Salt, Riudarenes, Cassà de la Selva, l'Escala, Sils, Caldes de Malavella, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Celrà y Quart.

La operación, liderada por la División de Investigación Criminal (DIC), cuenta también con agentes del Grupo Especial de Intervención (GEI), Brigada Móvil (BRIMO), Área Regional de Recursos Operativos (ARRO), Policía Científica, Unidad Canina, Medios Aéreos, Sala Central y Unidad de Seguridad Ciudadana.

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El caso está bajo el secreto de las actuaciones. EFE