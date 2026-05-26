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El Gobierno aprueba hoy la Ley de IA, con sanciones de hasta 35 millones

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Madrid, 26 may (EFE).- El Consejo de Ministros aprobará hoy el proyecto de Ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial (IA), que establece un régimen sancionador para quienes utilicen estas tecnologías de forma perversa con multas que pueden alcanzar los 35 millones de euros.

La ley, que supone la adaptación de la legislación española al Reglamento Europeo de IA, pretende asegurar un uso "ético, inclusivo y beneficioso" de la inteligencia artificial y facilitar que los usuarios puedan diferenciar con nitidez los contenidos que son reales de los que son virtuales.

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Fuentes del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública han confirmado a EFE que el proyecto será revisado hoy en el Consejo de Ministros, un año después de que el Ejecutivo aprobara un primer anteproyecto y sometiera el contenido del mismo a alegaciones durante un periodo de información pública y el texto haya sido revisado por varios órganos, entre ellos el Consejo General del Poder Judicial.

El proyecto del Gobierno, que será remitido a las Cortes para iniciar su tramitación parlamentaria, diferencia varios niveles de infracciones y fija sanciones que oscilan entre los 6.000 euros para los casos más leves y los 35 millones de euros para los casos más graves, como puede ser comercializar un sistema de inteligencia artificial que esté prohibido.

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Como el reglamento europeo, el primer texto elaborado por el Gobierno establece las prácticas prohibidas de la IA, como el uso de técnicas subliminales para manipular decisiones sin consentimiento o el uso de 'chatbot' que sean capaces de identificar por ejemplo a usuarios con adición al juego para incitarles a entrar en plataformas de juego online, o explotar vulnerabilidades relacionadas con la edad, la discapacidad o la situación socioeconómica de las personas.

Desde que se aprobó el anteproyecto, varias asociaciones de internautas, usuarios y expertos en derecho digital han criticado que el texto que prepara el Gobierno excluya a las administraciones públicas del régimen de sanciones que se pueden imponer a quienes hagan un uso inadecuado de la IA y se limite en esos casos a un 'apercibimiento' sin multas.

El texto que tiene previsto aprobar hoy el Consejo de Ministros ha experimentado algunos cambios con respecto al anteproyecto inicial, con el fin de adaptarlo con fidelidad a las últimas modificaciones que también ha sufrido el Reglamento Europeo de IA, que ha incluido -a propuesta del Gobierno español- la prohibición específica de los 'deepfakes' (ultrasuplantación) sexuales, tras la polémica generada por la publicación de desnudos de mujeres y menores creados por el asistente virtual (Grok) de la red social X. EFE

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EFE

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