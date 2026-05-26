Espana agencias

Bajar alumnos en las aulas tiene un coste de 28.184 millones, según un informe de Esade

Guardar
Google icon

Madrid, 26 may (EFE).- Bajar el número de alumnos en las aulas, tal como refleja la nueva ley de apoyo al docente que se tramita en el Congreso, tendría un coste económico de 28.184 millones de euros en los primeros diez años, según un informe de EsadEcPol, que además incide en que beneficiará al perfil socioeconómico más rico.

El informe 'La nueva ley de ratios escolares: estimando su impacto económico' realizado por los economistas Lucas Gortazar y José Montalbán señala que según vaya aumentando la caída de la natalidad, el coste económico de la reforma será cada vez mayor ya que la nueva ley exige mantener esas aulas abiertas y conservar a los docentes para poder cumplir con el nuevo límite de estudiantes por clase.

PUBLICIDAD

"Una parte muy importante del coste de aplicar las nuevas ratios se paga con el dinero que el sistema educativo iba a ahorrarse", recalcan los autores que estiman que ese "ahorro" alcanzaría en 2027-2036 cerca de los 14.741 millones.

Explican que el coste real medio de reducir la ratio máxima a 22 alumnos en Primaria y a 25 en Secundaria es de 4.293 millones de euros anuales y que si el ahorro que supone la caída de la natalidad es de una media de 1.474 millones al año, el esfuerzo presupuestario que finalmente hace el Estado será de unos 2.818 millones de euros anuales.

PUBLICIDAD

El coste de la reforma tiene una distribución "asimétrica y regresiva" y argumentan que destinará más recursos a los centros educativos con alumnado de mayor nivel socioeconómico, sobre todo de Andalucía, Cataluña y Madrid.

Estas tres comunidades absorberán cerca del 63 % del coste total nacional y sumada la Comunidad Valenciana superan el 72 % del presupuesto.

Esto se debe a que son los territorios con mayor volumen de alumnado y con mayores ratios por aula: "Las aulas más masificadas se concentran en zonas urbanas que tienen una alta demanda y, por tanto, perfiles socioeconómicos más altos", señala el informe, que explica que al tener que desdoblar más aulas, estos centros concentran la mayor parte de la contratación de personal y construcción de infraestructura.

Por otra parte, el coste de que el alumnado con necesidades educativas específicas (NEE) cuente doble exigirá un esfuerzo muy diferente en cada región, ya que la cantidad de alumnado con NEE varía según el territorio.

El análisis cree que esta es una de las medidas "más justificadas" del anteproyecto, ya que los profesores darán una atención más individualizada.

Según el calendario de implantación de esta ley, el próximo curso debería implementarse la medida de que el alumnado NEE cuente doble así como la reducción de jornada docente y la reducción de ratios empezaría en 2027-2028 en Primaria y en 2028-2029 en Secundaria.

La necesidad de conseguir espacio físico supone uno de los grandes retos económicos de la reforma, avisa el documento que calcula que el coste medio de abrir un aula nueva ronda los 200.000 euros en Primaria y los 280.000 euros en la ESO.

En Primaria cada aula nueva requiere 1,30 docentes a tiempo completo y en la ESO 1,70 docentes, debido a que hay más departamentos y las horas docentes ser reducirán.

Y es que la ley también contempla reducir la jornada docente a 23 horas semanales para Primaria y a 18 horas en la ESO, lo que supondrá un aumento de la contratación de entre un 5 % y un 10 %.

Los autores presentan el llamado 'MIR educativo' como una alternativa "mucho más recomendable" que la reducción de las ratios de forma universal y afirman que tendría mejores efectos en el rendimiento del alumnado. También recomiendan un programa masivo de tutorías intensivas para alumnos vulnerables .

El MIR educativo sería una formación para el profesorado de nueva incorporación que consistiría en un proceso de dos años de duración, con coordinación institucional y que supondría una inversión de unos 1.500 millones de euros anuales para poder atender a 20.000 docentes de nuevo ingreso cada año.EFE

(infografía)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Princesa de Ciencias Sociales se decide hoy en Oviedo entre 36 candidaturas

Infobae

El Gobierno aprueba hoy la Ley de IA, con sanciones de hasta 35 millones

Infobae

Gobierno de Ciudad de México compró derechos para transmitir los partidos del Mundial

Infobae

Este martes continúa el tiempo estable, con sol y temperaturas altas para la época del año

Infobae

Jalen Brunson, MVP del Este: "Todos confiamos los unos en los otros de arriba abajo"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del caso Zapatero: novedades del sumario de Plus Ultra, la caja fuerte del expresidente y reacciones, en directo

Última hora del caso Zapatero: novedades del sumario de Plus Ultra, la caja fuerte del expresidente y reacciones, en directo

El juez del ‘caso Plus Ultra’ investiga si la trama liderada por Zapatero logró la intervención del CNI en la salida de Edmundo González de Venezuela

El sumario de 4.000 folios del caso Plus Ultra por el que se imputa a Zapatero: ningún mensaje directo suyo pero muchas conversaciones que apuntan a su liderazgo en la trama

¿Plus Ultra es una extensión del caso Koldo? La persona que une a Zapatero y Ábalos: “Hay que cuidar a los jueces, policías y funcionarios”

La Audiencia Nacional autoriza a la UDEF el acceso al correo oficial de Zapatero y de sus hijas

ECONOMÍA

Zapatero recibió más de 313.200 euros en transferencias de tres sociedades chinas: estas son las empresas y a qué se dedican

Zapatero recibió más de 313.200 euros en transferencias de tres sociedades chinas: estas son las empresas y a qué se dedican

Talavera de la Reina, Albacete y Guadalajara: las ciudades donde la factura energética absorbe más renta que en Madrid y Barcelona

La mejora de los accesos de la línea C-5 de cercanías de Madrid beneficiará a 72 millones de viajeros

Caos de la tasa de basuras: sentencias contradictorias ponen en jaque las cuentas de miles de ayuntamientos y una recaudación de 3.500 M€

Adiós al billete de metro en Madrid: los viajeros podrán pagar con tarjeta bancaria y móvil a partir del 1 de junio

DEPORTES

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: va Joan Garcia y nadie del Real Madrid

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: va Joan Garcia y nadie del Real Madrid

La indirecta de Huijsen tras quedarse fuera de la lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

Los 26 de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: Joan Garcia a Lamine Yamal, Nico Williams o Mikel Merino

La reacción de Gavi al enterarse de que se encontraba en la lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

Luis de la Fuente deja fuera de la lista al Real Madrid: ni Huijsen ni Carvajal, la mala temporada blanca lastra a los internacionales