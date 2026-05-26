Bajar alumnos en las aulas tiene un coste de 28.184 millones, según un informe de Esade

Madrid, 26 may (EFE).- Bajar el número de alumnos en las aulas, tal como refleja la nueva ley de apoyo al docente que se tramita en el Congreso, tendría un coste económico de 28.184 millones de euros en los primeros diez años, según un informe de EsadEcPol, que además incide en que beneficiará al perfil socioeconómico más rico.

El informe 'La nueva ley de ratios escolares: estimando su impacto económico' realizado por los economistas Lucas Gortazar y José Montalbán señala que según vaya aumentando la caída de la natalidad, el coste económico de la reforma será cada vez mayor ya que la nueva ley exige mantener esas aulas abiertas y conservar a los docentes para poder cumplir con el nuevo límite de estudiantes por clase.

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"Una parte muy importante del coste de aplicar las nuevas ratios se paga con el dinero que el sistema educativo iba a ahorrarse", recalcan los autores que estiman que ese "ahorro" alcanzaría en 2027-2036 cerca de los 14.741 millones.

Explican que el coste real medio de reducir la ratio máxima a 22 alumnos en Primaria y a 25 en Secundaria es de 4.293 millones de euros anuales y que si el ahorro que supone la caída de la natalidad es de una media de 1.474 millones al año, el esfuerzo presupuestario que finalmente hace el Estado será de unos 2.818 millones de euros anuales.

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El coste de la reforma tiene una distribución "asimétrica y regresiva" y argumentan que destinará más recursos a los centros educativos con alumnado de mayor nivel socioeconómico, sobre todo de Andalucía, Cataluña y Madrid.

Estas tres comunidades absorberán cerca del 63 % del coste total nacional y sumada la Comunidad Valenciana superan el 72 % del presupuesto.

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Esto se debe a que son los territorios con mayor volumen de alumnado y con mayores ratios por aula: "Las aulas más masificadas se concentran en zonas urbanas que tienen una alta demanda y, por tanto, perfiles socioeconómicos más altos", señala el informe, que explica que al tener que desdoblar más aulas, estos centros concentran la mayor parte de la contratación de personal y construcción de infraestructura.

Por otra parte, el coste de que el alumnado con necesidades educativas específicas (NEE) cuente doble exigirá un esfuerzo muy diferente en cada región, ya que la cantidad de alumnado con NEE varía según el territorio.

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El análisis cree que esta es una de las medidas "más justificadas" del anteproyecto, ya que los profesores darán una atención más individualizada.

Según el calendario de implantación de esta ley, el próximo curso debería implementarse la medida de que el alumnado NEE cuente doble así como la reducción de jornada docente y la reducción de ratios empezaría en 2027-2028 en Primaria y en 2028-2029 en Secundaria.

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La necesidad de conseguir espacio físico supone uno de los grandes retos económicos de la reforma, avisa el documento que calcula que el coste medio de abrir un aula nueva ronda los 200.000 euros en Primaria y los 280.000 euros en la ESO.

En Primaria cada aula nueva requiere 1,30 docentes a tiempo completo y en la ESO 1,70 docentes, debido a que hay más departamentos y las horas docentes ser reducirán.

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Y es que la ley también contempla reducir la jornada docente a 23 horas semanales para Primaria y a 18 horas en la ESO, lo que supondrá un aumento de la contratación de entre un 5 % y un 10 %.

Los autores presentan el llamado 'MIR educativo' como una alternativa "mucho más recomendable" que la reducción de las ratios de forma universal y afirman que tendría mejores efectos en el rendimiento del alumnado. También recomiendan un programa masivo de tutorías intensivas para alumnos vulnerables .

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El MIR educativo sería una formación para el profesorado de nueva incorporación que consistiría en un proceso de dos años de duración, con coordinación institucional y que supondría una inversión de unos 1.500 millones de euros anuales para poder atender a 20.000 docentes de nuevo ingreso cada año.EFE

(infografía)

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