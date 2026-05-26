El calor activa el aviso amarillo en cuatro comunidades por máximas de hasta 38 grados

Madrid, 26 may (EFE).- Cuatro comunidades autónomas —Extremadura, Cantabria, País Vasco y Canarias— han activado este martes el aviso amarillo (peligro bajo) por altas temperaturas, con máximas que oscilarán entre los 34 y los 38 grados, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web.

En Extremadura la alerta amarilla afecta a zonas de las Vegas del Guadiana, en la provincia de Badajoz, donde los termómetros podrán alcanzar hasta los 38 grados.

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En la mitad norte peninsular, el País Vasco y Cantabria mantienen también el aviso amarillo por temperaturas máximas que llegarán a los 34 grados.

En Canarias, las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura registrarán valores de hasta 35 grados, con baja probabilidad de que se alcancen localmente los 37 grados en zonas del interior y los 34 grados en medianías del norte de Gran Canaria; En Lanzarote y Fuerteventura, las altas temperaturas afectarán principalmente a áreas del interior.

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Además, la provincia de Cádiz, en Andalucía, permanece en aviso amarillo por rachas máximas de viento de entre 70 y 80 kilómetros por hora, así como por fenómenos costeros adversos, con vientos de levante 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7) al oeste de Tarifa y mar adentro al sur de Trafalgar.

Aemet advierte de que con el aviso amarillo no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta. EFE

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