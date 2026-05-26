El Princesa de Ciencias Sociales se decide hoy en Oviedo entre 36 candidaturas

Oviedo, 26 may (EFE).- El Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026 se dará a conocer este martes en Oviedo donde desde ayer permanecen reunidos los 16 miembros del jurado, que deben decidir entre las 36 candidaturas de doce nacionalidades que optan a este galardón.

Entre ellos hay candidatos del mundo de la economía, el derecho, la sociología, la historia, la filosofía o la política, profesionales que se ocupan de derechos humanos, del cambio climático o de las políticas del bienestar, han señalado algunos miembros del jurado momentos antes de iniciar las deliberaciones en el Hotel Reconquista de la capital asturiana.

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El Premio Princesa de Ciencias Sociales está destinado a reconocer "la labor creadora y/o de investigación de la antropología, la ciencia política, la demografía, el derecho, la economía, la ética, la filosofía, la geografía, la historia, la lingüística, la pedagogía, la psicología y la sociología, así como de las disciplinas correspondientes a cada uno de dichos ámbitos".

El pasado año fue distinguido con este premio el sociólogo y demógrafo estadounidense Douglas Massey por sus importantes aportaciones para la comprensión de las migraciones internacionales y sus consecuencias en la segregación urbana y la estratificación social.

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En las últimas semanas han sido distinguidos con los Premios Princesa la cantante estadounidense Patti Smith, en la categoría de las Artes; la productora de animación japonesa Studio Ghibli, en Comunicación y Humanidades; los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y el biofísico francés Pascal Mayer, pioneros en la secuenciación rápida de ADN, en Investigación Científica y Técnica, y la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, en Cooperación Internacional.

Aún quedarán por fallarse los premios de Deportes, el 3 de junio; Letras, el 10 de junio, y Concordia, el 17 de junio. EFE

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