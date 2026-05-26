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LaLiga y Puma presentan el nuevo balón de la competición para la temporada 2026-2027

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Madrid, 26 may (EFE).- LaLiga y Puma han presentado el diseño del balón que se utilizará en la competición en la temporada 2026-2027, el modelo 'Stellar Nitro Ultimate', que consideran el balón más innovador desarrollado hasta la fecha, según explicó la marca deportiva este martes en un comunicado.

La empresa expresó que este balón se ha diseñado para responder a la constante evolución a la que se enfrenta el fútbol y que busca no sólo adaptarse a las demandas del deporte, sino también para potenciarlo en cada jugada.

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El diseño combina "rendimiento y personalidad con una estética moderna y sofisticada", ya que tiene una base blanca con pequeños toques en tonos fucsia, turquesa y morado respaldado por formas oscuras con el negro como protagonista, que generan profundidad para hacer que los colores destaquen en movimiento, según la nota.

Para lograr que el balón cuente con una mayor velocidad al salir del pie del futbolista, se ha incorporado en su núcleo la tecnología 'Nitrofoam', que trata de una innovadora espuma con infusión de nitrógeno que devuelve más energía al impacto.

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El balón está formado por paneles 4+4 que equilibran el flujo de aire y reduce la resistencia cada vez que un jugador lo golpea, mientras que una superficie exterior más rugosa y con relieve ayuda a que el balón corte el aire y mantenga su velocidad a lo largo de toda su trayectoria. EFE

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