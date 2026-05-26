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Zapatero, Rajoy, Aznar y González, invitados al acto del papa el 8 de junio en el Congreso

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Madrid, 26 may (EFE).- La Mesa del Congreso ha aprobado este martes las reglas para la visita del papa León XIV el próximo 8 de junio, ceremonia a la que ha invitado a los expresidentes del Gobierno, los presidentes autonómicos, expresidentes de las Cortes y representantes de las altas instituciones del Estado.

León XIV será el primer papa que pronuncia un discurso ante un pleno de las Cortes Generales.

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Según han informado fuentes parlamentarias, las invitaciones ya han sido enviadas y el plazo para confirmar la asistencia concluye el próximo 3 de junio.

Diputados y senadores también deberán confirmar su presencia y portar su carné de parlamentario para acceder ese día al Palacio del Congreso, que estará "fuertemente custodiado", según se destacan en el acuerdo adoptado este martes por la Mesa que resume las actuaciones previstas para garantizar un correcto desarrollo de la visita.

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El obsequio institucional que entregará el Congreso al papa será un ejemplar del facsímil del 'Liber Horarum' (Libro de Horas) -manuscrito del siglo XV- que tiene en su catálogo la dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones del Congreso.

En el hemiciclo, tendrán sitio reservados los portavoces de los grupos parlamentarios de ambas cámaras y cada formación tendrá su área, pero deberán compartir espacio diputados y senadores.

Las tribunas de público estarán reservadas para los invitados al acto, pero hay también dos salas reservadas para seguir el discurso de León XIV a distancia en una ceremonia que se estima que dure alrededor de cuarenta minutos y, en cualquier caso, no más de una hora.

Delante de la Embajada de México, frente al Congreso, habrá una zona acotada para funcionarios y personal de ambas Cámaras. EFE

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EFE

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