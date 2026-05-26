Zapatero pide aplazar su declaración ante la Audiencia Nacional en el caso Plus Ultra

Madrid, 26 may (EFE).- El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido al juez José Luis Calama que investiga el caso Plus Ultra aplazar su declaración ante la Audiencia Nacional, prevista para el 2 de junio. EFE
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