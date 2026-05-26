La Agencia Espacial Europea inicia con seis empresas el programa de incubación en Sevilla

Sevilla, 26 may (EFE).- ESA BIC Andalucía, el centro de incubación de empresas de la Agencia Espacial Europea (ESA) en Sevilla, ha iniciado el programa de incubación con sus seis primeras tecnológicas.

El programa, gestionado por CATEC -Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales- e impulsado por la Agencia Espacial Española (AEE), la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, ofrece durante un período de incubación de entre 12 y 24 meses un paquete completo de recursos diseñados para acelerar el crecimiento de empresas innovadoras con conexión al sector espacial.

PUBLICIDAD

Según ha informado en un comunicado, las empresas seleccionadas inician ahora su andadura en el programa, accediendo a un ecosistema especializado de apoyo que combina financiación directa, mentorización técnica y empresarial y la proyección internacional que ofrece la red de ESA BIC.

Este despliegue se integra en la estrategia de la AEE para estructurar un ecosistema nacional de emprendimiento espacial competitivo y conectado con Europa, alineado con los programas de la ESA y de la Unión Europea, y apoyado en el programa ACCESS (ScaleUp y BASS).

PUBLICIDAD

En este contexto, España cuenta ya con más de 130 compañías emergentes vinculadas a la red ESA BIC y una presencia creciente en iniciativas europeas de comercialización espacial.

Durante el período de incubación, las emergentes tendrán acceso a 60.000 euros de financiación directa no reembolsable, aportados a partes iguales por la Agencia Espacial Española (AEE), en el marco del programa ESA BIC, y por la Junta de Andalucía, destinados al desarrollo de tecnologías, productos o a la protección de propiedad intelectual.

PUBLICIDAD

El programa incluye ochenta horas de asesoramiento especializado en las áreas de entrenamiento empresarial, consultoría legal y soporte técnico, así como acceso gratuito a las instalaciones del ESA BIC Andalucía en las Naves de Renfe del barrio de San Jerónimo de Sevilla, puestas a disposición por el Ayuntamiento de Sevilla.EFE