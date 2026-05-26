Detienen a un hombre de 80 años en el aeropuerto de Barcelona por una agresión sexual

Barcelona, 26 may (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 80 años en el aeropuerto de Barcelona como presunto autor de una agresión sexual a una pasajera a quien habría realizado tocamientos no consentidos durante el embarque a un vuelo.

El pasajero fue detenido durante la madrugada el pasado 3 de mayo, después de que la víctima denunciase haber sufrido tocamientos de carácter sexual y su versión fuese corroborada por varios viajeros, ha anunciado este martes la Guardia Civil.

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Los hechos ocurrieron sobre las 23:45 horas del 2 de mayo, cuando los pasajeros embarcaban en un vuelo con destino nacional, momento en el que una mujer alertó de que un hombre la habría agredido mientras se encontraban en el pasillo de acceso a los asientos de la aeronave.

Tras recibir el aviso, agentes del Área de Vigilancia e Intervención de Seguridad Aeroportuaria (AVISA) de la Guardia Civil se desplazaron hasta la aeronave, donde se entrevistaron con la víctima, el presunto autor, varios testigos y personal de la compañía aérea.

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La víctima explicó que, después de los tocamientos, el acusado habría tratado de mantener contacto físico con ella mientras la miraba de forma insistente, por lo que una persona que la acompañaba avisó a la tripulación, detalla la comunicación de la policía.

Varios pasajeros que se encontraban en la zona presenciaron lo ocurrido y trasladaron a los agentes una versión coincidente con la de la víctima.

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El presunto autor, que negó los hechos, presentaba durante la actuación síntomas compatibles con el consumo de alcohol, como olor etílico, habla incoherente e inestabilidad al caminar, según pudieron apreciar los agentes.

Tras recabar la versión de la víctima, de los testigos y del personal de la aerolínea, los agentes apreciaron indicios suficientes de la comisión de un delito contra la libertad sexual por agresión sexual, por lo que detuvieron al hombre, de 80 años, a las 00:10 horas del día 3 de mayo. EFE

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