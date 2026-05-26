El incendio en el hotel de Málaga está "prácticamente extinguido" tras un día y medio

Málaga, 26 may (EFE).- El incendio del hotel del centro de Málaga que se inició en la madrugada del lunes está "prácticamente extinguido" y las labores se centran ahora en el enfriamiento del edificio y en la prevención del avivamiento de algún foco que pueda quedar latente, según han informado los bomberos y el Ayuntamiento.

En los trabajos en el Hotel Ibis Málaga Centro hay tres dotaciones de bomberos, para refrescar el entorno, y ya se ha abierto al tráfico el túnel cercano que estaba cerrado por seguridad, ha explicado el concejal delegado de Seguridad, Avelino Barrionuevo.

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El edil ha subrayado que es un incendio "complicado" porque el forjado era de madera, lo que ha dificultado que se pudiera atajar desde dentro y se ha tenido que afrontar la extinción desde fuera del edificio, con autoescala y autobombas.

El fuego se originó sobre las 1:20 horas del lunes, previsiblemente en el interior de la cafetería que ocupa los bajos del edificio, y como consecuencia de la carga de calor y la rotura de ventanas entró oxígeno y las llamas se fueron propagando.

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Las alarmas del hotel saltaron y el establecimiento activó su plan de autoprotección, que con la ayuda de los empleados, del personal de seguridad y de la Policía Local desalojaron a alrededor de un centenar de clientes hasta llevarlos a una zona segura.

Una vez que se comprobó que no había personas en el interior, se trasladó a los desalojados a un hotel cercano para pasar la noche, desde donde después han sido reubicados por el grupo Accor en otros establecimientos de la ciudad.

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Los esfuerzos iniciales, centrados en atacar el fuego del origen en el local de restauración, consiguieron controlar la propagación, pero sobre las 15:00 horas se produjo una reactivación, ha indicado el jefe del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento, Salvador Castillo.

El cambio en la situación por la tarde se produjo por colapsos parciales del forjado o por entradas de aire, por lo que los bomberos iniciaron una maniobra desde el interior con ventilación y gran aporte de agua, lo que llevó a un "avivamiento parcial" pero se permitió bajar las calorías del incendio, ha señalado.

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Los bomberos mantuvieron en la zona entre cuatro y seis dotaciones durante todo el día, que vertieron aproximadamente 5.000 litros de agua por minuto. Durante la noche de este martes han seguido entre tres y cuatro dotaciones en la tareas. EFE

(Foto) (Vídeo)

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