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Desarrollan una prótesis modular de brazo impresa en 3D que facilita las tareas cotidianas

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Alicante, 26 may (EFE).- Investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL) y la Universidad de Alicante (UA) han desarrollado una nueva prótesis multifuncional y personalizable de brazo impresa en 3D que permite realizar tareas cotidianas de forma autónoma.

Según el comunicado distribuido por la institución científica, la prótesis está destinada a personas con ausencia total del brazo o de la articulación del codo y permite intercambiar diferentes accesorios según la actividad a realizar, como comer, vestirse, escribir o sujetar objetos.

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El sistema, que ha sido desarrollado por la Unidad Mixta de Investigación en Diseño y Fabricación Biomédica (BioFab), compuesto por un equipo conjunto de investigadores del ISABIAL y la UA, junto a la asociación universitaria Artefactos, es mecánico, simple, sin tornillería externa y con módulos intercambiables.

El diseño tiene, además, una estructura telescópica ajustable y una cazoleta personalizada adaptada a la autonomía de cada paciente, que se imprime en un material flexible, lavable, biocompatible y confortable para el contacto directo con el usuario para garantizar un ajuste ergonómico y adecuado durante su uso prolongado.

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"Nuestro objetivo es ofrecer una prótesis más versátil, adaptable y asequible, que realmente facilite la autonomía en el día a día y priorice las necesidades reales de los usuarios", ha explicado el director científico de BioFab, Javier Esclapés.

La impresión 3D de esta prótesis permite acelerar, según el comunicado, la personalización y adaptación a diferentes usuarios sin necesidad de moldes y con un menor coste de fabricación, además de poder elegir el material que se ajusta mejor a la función a desarrollar.

El Servicio de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad de Alicante y la Unidad de Innovación de ISABIAL han afirmado que buscan empresas del sector de los productos de apoyo y rehabilitación interesadas en colaborar en su validación industrial y futura explotación comercial mediante acuerdos de licencia. La prótesis se encuentra protegida mediante solicitud de patente. EFE

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EFE

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