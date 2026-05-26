Denuncian la "complicidad" del PNV y la Ertzaintza con el sionismo

Vitoria, 26 may (EFE).- Cerca de medio centenar de personas se han concentrado este martes frente al Parlamento Vasco para denunciar la, a su juicio, complicidad de la Ertzaintza y del PNV con el sionismo.

La concentración se ha convocado con motivo de la comparecencia en la Cámara este mediodía del consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, para dar explicaciones sobre la carga policial el pasado sábado en el aeropuerto de Loiu contra miembros de la flotilla Global Sumud.

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Los concentrados se han colocado detrás de una pancarta en la que se leía, en euskera y castellano, 'Basta ya de abuso policial. Ertzaintza-PNV sioniosmoren konplize'.

Durante la movilización se han coreado eslóganes como 'Zuek ere sionistas zarete' (Vosotros también sois sionistas), '¿Dónde están, no se ven, las sanciones a Israel?' e 'Israel hiltzaile, Jaurlaritza languntzaile' (Israel asesina, Gobierno Vasco cómplice).

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Agus Gorbea, portavoz de los convocantes, ha dicho que el sábado lo único que se pretendió fue hacer un recibimiento a los activistas de la Flotilla que regresaban desde Turquía y la Ertzaintza tuvo un comportamiento "muy violento y desproporcionado".

Gorbea ha considerado que "no había ningún motivo" para que la Policía actuara de esa manera y ha apuntado que el PNV "tiene muchas vinculaciones con el sionismo", al igual que la Ertzaintza, a la que, ha dicho, "la están entrenando fuerzas próximas al Mosad y su material proviene en su mayor parte de Israel".

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"Tanto el PNV como la propia Ertzaintza tienen connotaciones con el sionismo muy importantes y de ahí viene este planteamiento contra cualquier tipo de solidaridad con Palestina", ha concluido. EFE

(Foto) (Vídeo)

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