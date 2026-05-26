Receta de napolitanas de chocolate, un clásico de la repostería francesa muy fácil de replicar en casa

Receta de napolitana de chocolate casera (Pexels)

Las napolitanas de chocolate son uno de esos caprichos irresistibles que llenan las vitrinas de panaderías de toda España cada mañana. Junto a croissants y ensaimadas, son protagonistas de desayunos y meriendas dulces, un clásico que pide a gritos un café con leche recién hecho o un vaso de leche fría para acompañar.

A pesar de haberse convertido en un imprescindible de la infancia de muchos españoles, este dulce tiene sus raíces en la pastelería francesa. Su elaboración pertenece a la tradición de las viennoiseries, un conjunto de productos panaderos de origen vienés, de ahí su nombre, que parten de la elaboración con masa hojaldrada y que se acompañan de otros ingredientes como mantequilla, leche, huevos, chocolate o frutos secos.

PUBLICIDAD

Crujientes por fuera y con un riquísimo relleno de chocolate fundente, las napolitanas son además una receta facilísima para preparar en casa, especialmente si elegimos comprar el hojaldre ya preparado. Es el único secreto del éxito: usar un buen hojaldre y un chocolate de calidad, que conseguirá un resultado crujiente y con un sabor intenso y delicioso.

Receta de napolitanas de chocolate

Las napolitanas de chocolate son piezas de hojaldre rellenas de chocolate, enrolladas y horneadas hasta quedar doradas y crujientes. El secreto está en usar un buen hojaldre y un chocolate de calidad, logrando ese contraste entre lo crujiente y lo cremoso. El toque final es un glaseado suave o azúcar glas por encima.

PUBLICIDAD

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos Preparación: 15 minutos Cocción: 20 minutos



Ingredientes

1 lámina de hojaldre rectangular (mejor si es refrigerada)

1 tableta de chocolate negro o con leche (100-150 g)

1 huevo

2 cucharadas de azúcar (opcional, para espolvorear)

1 cucharada de agua (para el glaseado, opcional)

Azúcar glas (opcional, para decorar)

Cómo hacer napolitanas de chocolate, paso a paso

Precalienta el horno a 200 ºC con calor arriba y abajo. Extiende la lámina de hojaldre sobre la encimera y córtala en 4 rectángulos iguales. Usa hojaldre frío para que suba bien y quede crujiente. Coloca una o dos barritas de chocolate en el extremo de cada rectángulo. No sobrecargues de chocolate, ya que podría salirse durante el horneado. Enrolla el hojaldre sobre el chocolate formando un cilindro y sella los bordes presionando suavemente. Coloca las napolitanas en una bandeja de horno forrada con papel vegetal. Bate el huevo y pinta la superficie de cada napolitana para que queden doradas y brillantes. Mezcla el azúcar con un poco de agua y pincela las napolitanas si quieres un glaseado crujiente. Hornea durante 18-20 minutos o hasta que estén doradas y el hojaldre haya subido bien. Deja enfriar ligeramente y espolvorea con azúcar glas antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

4 napolitanas grandes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Energía: 310 kcal aprox.

Grasas: 18 g

Hidratos de carbono: 32 g

Proteínas: 5 g

Azúcares: 10 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

PUBLICIDAD

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Las napolitanas se mantienen frescas 2 días a temperatura ambiente en un recipiente hermético. Si quieres conservarlas más tiempo, guárdalas en la nevera hasta 4 días y caliéntalas 2 minutos en horno antes de servir.