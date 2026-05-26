Dani Miret: "Hemos salido con la mentalidad correcta para ganar al Unicaja"

Badalona (Barcelona), 26 may (EFE).- El técnico del Asisa Joventut, Dani Miret, ha remarcado que "el equipo ha salido con la mentalidad correcta para ganar al Unicaja" después del aplazamiento inicial, con un triunfo por 95-74 ante los andaluces.
El entrenador catalán se ha mostrado contento por la quinta victoria consecutiva. "Hoy hemos demostrado que llegamos bien al 'play-off', y el contexto de hoy no era nada sencillo después de empezar el partido hace casi un mes y acabarlo hoy", ha dicho.
"A nivel de preparación hemos hecho exactamente lo mismo que hace un mes, aunque todos sabemos que no es lo mismo jugar un partido de 40 minutos que uno de 20", ha añadido.
Por último, Miret ha hablado de las claves del partido. "Es la séptima vez que preparamos esta temporada un partido ante Unicaja. Hemos defendido bien, hemos sido duros en el rebote y lo hemos trabajado realmente bien", ha zanjado. EFE
jvs/jl
