El Paderborn regresa a la Bundesliga y hunde en segunda al Wolfsburgo

Redacción Deportes, 25 may (EFE).- El Paderborn logró este lunes el regreso a la Bundesliga alemana tras seis temporadas en segunda al ganar en la eliminatoria de promoción a un Wolfsburgo que deja la máxima categoría, en la que se había instalado en la campana 1996/1997.

Tras el empate de hace cuatro días en el Volkswagen Arena, la promoción iba a decidirse este lunes en Home Deluxe Arena de Paderborn. Todo se puso de cara para el Wolfsburgo con el tempranero gol de Dzenan Pejcinovic a los tres minutos, pero la pesadilla se cernió sobre el equipo de Dieter Hecking cuando en el 14 fue expulsado el danés Joakim Maehle por doble amonestación.

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El Wolfsburgo tuvo que jugar el resto del choque en inferioridad, lo que aprovechó Filip Bilbija en el 38 para reequlibrar el resultado.

Pese a la delicada situación, los visitantes aguantaron el tipo y consiguieron llevar el duelo a la prórroga, en la que a los diez minutos del comienzo Laurin Curda anotó el 2-1 definitivo que devuelve a la Bundesliga, en la que jugó por última vez en la campaña 2019/2020, al Paderborn, que entrena desde 2017 Steffen Baumgart.

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El Wolfsburgo regresa a segunda división tras haber sido campeón de la Bundesliga en 2009 -con Felix Magath al mando-, de la Copa germana en 2015 y de la Supercopa nacional en 2015. Era equipo de primera desde su llegada en la temporada 1996-97.

Fue el equipo revelación en la 'Champions' de 2016, en la que alcanzó unos cuartos de final en los que fue eliminado por un Real Madrid que en la vuelta, con un triplete de Cristiano Ronaldo, remontó con un 3-0 el 2-0 encajado en la ida en Alemania.

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El Paderborn es el tercer club que asciende a la Bundesliga, en la que la campaña que viejne también estarán el Schalke 04 y el Elversberg. El Wolfsburgo completa un descenso al que ya estaban condenados el Heidenheim y el Sankt Pauli. EFE