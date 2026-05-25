El euríbor encadenará su tercer mes consecutivo de subidas al cerrar mayo cerca del 2,81 %

Madrid, 25 may (EFE).- El euríbor a un año, el indicador más usado en España para calcular las hipotecas variables, encadenará en mayo su tercer mes consecutivo de subidas, con una tasa media que ronda el 2,81 %, y que elevará de nuevo las cuotas de estos créditos.

Aunque aún faltan cuatro sesiones para que finalice el mes, la tasa media provisional de mayo alcanza el 2,816 % que, de confirmarse, se mantendrá en máximos desde septiembre de 2024.

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La media de mayo (2,816 %) supera actualmente la tasa alcanza en abril, cuando terminó en el 2,747 %, y es muy superior a la que la marcó el indicador hace un año, en mayo de 2025, cuando se situó en el 2,081 %.

De esta manera, aquellos hipotecados que tengan que revisar su créditos variables de forma anual verán como las cuotas de los préstamos suben de nuevo.

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En el caso de una hipoteca media de 150.000 euros, a 25 años y con un interés de euríbor más el 1 %, la cuota pasará de los 840 euros a los 900, lo que supone un incremento mensual de unos 60 euros.

Si el préstamo en superior, de 300.000 euros, con las mismas condiciones, el alza en las cuotas de las hipotecas superará los 120 euros mensuales o los 1.400 euros anuales.

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El euríbor encadenará en mayo tres meses consecutivos de subidas en un contexto de tensiones geopolíticas derivadas de la guerra en Irán.

La guerra, iniciada el 28 de febrero, ha provocado el cierre del estrecho de Ormuz, paso clave para el comercio energético, y como consecuencia, un alza del precio del petróleo.

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En el caso de brent, el crudo de referencia de Europa, su precio se ha disparado cerca de un 40 % desde el inicio del conflicto, y con ello, la inflación ha escalado hasta el 3 %, según los datos de abril registrados en la eurozona.

El miedo a que el conflicto se mantenga en el tiempo y provoque una crisis de suministro petrolero ha elevado también el temor a una inflación elevada, y a un cambio en la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE).

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Esto último quedó reflejado la semana pasada en el mercado de deuda, donde la rentabilidad de los bonos a nivel global subió con fuerza hasta máximos.

Las expectativas de unos tipos de interés más altos también se reflejan en el euríbor, que durante este mes, ha llegado a tocar una tasa diaria cercana al 2,89 %.

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No obstante, en las últimas sesiones, la tasa diaria del euríbor se ha relajado ante las expectativas de que Estados Unidos e Irán alcance pronto un acuerdo de paz.

Y ello, mientras el mercado tiene el foco puesto en el próximo 11 de junio, cuando el BCE celebrará su próxima reunión de tipos de interés.

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La semana pasada, su presidenta, Christine Lagarde, evitó adelantar qué hará el BCE en su reunión de junio, porque tal y como ha insistido, el organismo seguirá con un enfoque basado en los datos y "reunión a reunión".

No obstante, el mercado ya descuenta una posible subida de las tasas.

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Los expertos de Trioteca creen que lo más razonable es que en este contexto, el euríbor se mantenga en niveles similares a los actuales en los próximos meses, sin grandes subidas pero tampoco bajadas significativas, salvo que se produzcan cambios relevantes en el contexto internacional o en la política monetaria. EFE

(infografía)