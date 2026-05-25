Catorce pandilleros confiesan haber pertenecido a la banda DDP y se muestran arrepentidos

San Fernando de Henares (Madrid), 25 may (EFE).- Catorce jóvenes han confesado en el juicio haber pertenecido a la banda Dominican Don't Play (DDP), han mostrado su arrepentimiento por los delitos que cometieron en el seno de la misma y han aceptado ser condenados con penas que oscilan entre un año y medio y cinco años y medio de prisión.

La Audiencia Nacional ha iniciado este lunes el juicio por esta causa en el que también se sienta en el banquillo un decimoquinto acusado para quien el fiscal pide en sus conclusiones provisionales prisión permanente revisable por el asesinato de varias puñaladas de un joven que creía de la banda rival Trinitarios el 5 de febrero de 2022 en el parque Carabelos del distrito madrileño de Usera.

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Los otros catorce acusados han confesado haber cometido delitos de pertenencia a organización criminal y falsificación de moneda, han mostrado su arrepentimiento y han asumido ser condenados para ver rebajada las peticiones de pena de la Fiscalía, que en un principio oscilaban entre cuatro años y medio y quince años de cárcel .

Todos han reconocido su pertenencia al 'coro' -agrupación local dentro de la banda- de los DDP de Seseña (Toledo), tres de ellos como dirigentes del mismo.

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Tres de los acusados que han confesado los delitos ya se encuentran cumpliendo condenas dictadas por la Audiencia Provincial de Toledo por tentativa de homicidio.

En la sesión de este lunes han testificado varios policías nacionales que han relatado que la noche del 5 de febrero de 2022 se personaron en el citado parque de Usera tras recibir un aviso de una reyerta.

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Han añadido que cuando llegaron vieron el cuerpo de la víctima tendido en un charco de sangre y al lado su pareja que estaba embarazada.

Los agentes han explicado que los testigos les dijeron que el joven fallecido, su pareja y otras tres personas se encontraban tomando algo en un banco del parque cuando fueron atacados con armas blancas por diez miembros de los DDP, uno de los cuales le asestó al primero varias puñaladas con un cuchillo.

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Uno de los testigos, que se encuentra con protección ya que teme represalias, identificó al autor material, que fue detenido el 17 de marzo siguiente cuando salía de una vivienda en la que estaba escondido, ha manifestado la instructora de las diligencias policiales, que era la jefa del Grupo V de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial.

Esta responsable policial ha recordado que cuando fue interceptado el arrestado preguntó a los policías si le detenían por el asesinato de Usera o por otro de un menor con un machete cometido esa la misma noche en la calle de Atocha de Madrid. EFE

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