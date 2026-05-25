Luis de la Fuente: “Lamine Yamal estará disponible para el debut o el segundo partido”

Madrid, 25 may (EFE).- Luis de la Fuente, seleccionador español, incluyó en su lista a futbolistas actualmente lesionados -Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz- o que salen de lesión -Mikel Merino- y aseguró que espera contar con todos “para el primer o el segundo partido”.

“Estamos muy tranquilos y conscientes de que si no hay contratiempos podemos disponer casi de todos desde el primer partido. Tenemos una coordinación excepcional entre los cuerpos médicos y preparadores físicos de los clubes", dijo.

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"En nuestra concentración vamos a mantener la línea marcada por los servicios médicos del club y de la Federación. Contaremos con ellos cuando consideremos oportuno. Si no es en el primer partido, será en el segundo. Todos los futbolistas van a llegar en un buen momento de forma y energía para disfrutar con ellos”, señaló en rueda de prensa tras presentar la lista.

Más tarde, al ser preguntado directamente por Lamine Yamal, no quiso marcar si se encuentra en el plazo del primer o segundo partido del Mundial, contra Cabo Verde y Arabia Saudí, respectivamente.

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“No vamos a acelerar ningún proceso. Las fechas y los datos que tenemos es que van a estar todos disponibles para el primer partido o el segundo. Estamos hablando de un Mundial. No queremos arriesgar, siempre dentro de tener un margen de máxima seguridad y confianza, esto es un Mundial y si los futbolistas quieren arriesgar, lo harán”, comentó. EFE

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