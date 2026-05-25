Podemos dice que la investigación a Zapatero "pinta muy mal" y urge a dar explicaciones

Madrid, 25 may (EFE).- El portavoz nacional de Podemos, Pablo Fernández, ha asegurado que la investigación que se está llevando a cabo sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero "pinta muy mal" y, ante esta situación, ha alertado de que cada día que pasa sin dar explicaciones crecerá la desafección entre los votantes de izquierdas.

Así lo ha asegurado en su habitual rueda de prensa de los lunes, a propósito del terremoto generado por la imputación de Rodríguez Zapatero que sigue acaparando el debate político, a la espera de conocer detalles del sumario del caso Plus Ultra y del alcance de su implicación en los hechos que investiga la Audiencia Nacional.

PUBLICIDAD

Tras descartar que se trate de un caso de 'lawfare', el también secretario de Organización de Podemos ha señalado que estas conductas "no son tolerables" y son "inaceptables" en la izquierda, antes añadir que son más propias "de la derecha" y de expresidentes como José María Aznar o del socialista Felipe González.

Ha señalado que "si la izquierda o los referentes éticos y morales de la izquierda se comportan como la derecha (...) no se incentiva el voto a la izquierda" y ha alertado de que está creciendo la incredulidad entre las personas de izquierda.

PUBLICIDAD

Fernández ha considerado "imprescindible" una izquierda fuerte, transformadora y "limpia de toda sospecha" que sea capaz de "pararle los pies" y evitar un Gobierno de Partido Popular y de Vox.

De ahí que haya destacado que van a continuar trabajando los próximos meses para intentar articular "la candidatura más fuerte posible para frenar a la derecha y la ultraderecha" y lograr que en España haya un Gobierno de izquierdas que lleve a cabo "políticas transformadoras sin ningún tipo de sombra de corrupción".

PUBLICIDAD

En materia de vivienda, el portavoz de Podemos ha expresado todo su apoyo a las manifestaciones que se están celebrando y continuarán en los próximos días en defensa de una vivienda digna y en contra de la especulación.

"La inacción del Gobierno en materia de vivienda es lo que se va a llevar por delante al Ejecutivo de Pedro Sánchez", ha vaticinado Fernández, quien ha considerado que lo único que se ha hecho esta legislatura es "favorecer a los rentistas y a los especuladores".

PUBLICIDAD

Podemos pide romper relaciones con Israel

Por otra parte, ha criticado el trato que se dio a los activistas españoles que formaban parte de la Global Sumud Flotilla y que, tal y como ha relatado, "han sufrido secuestro, vejaciones y tortura del Estado sionista y genocida de Israel".

PUBLICIDAD

En este contexto, el dirigente de la formación morada se ha preguntado qué más tiene que pasar para que España rompa relaciones diplomáticas "con el Estado terrorista de Israel". EFE

(Vídeo) (Audio)

PUBLICIDAD