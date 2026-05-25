Espana agencias

Ciudadanos pide personarse en el caso Plus Ultra para ejercer la acusación popular

Guardar
Google icon

Madrid, 25 may (EFE).- La formación política Ciudadanos ha pedido personarse como acusación popular en el caso Plus Ultra, en el que se investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como presunto "líder" de una trama de tráfico de influencias.

Para poder ejercer la acusación popular en esta causa, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha reclamado a la formación una fianza de 5.000 euros, la misma cantidad que ha solicitado al resto de organizaciones que han pedido personarse, con lo que hasta no ser abonada no se puede hacerse efectiva la personación, han informado a EFE fuentes jurídicas.

PUBLICIDAD

El pasado viernes, el magistrado indicaba en una providencia que "al día de la fecha" se encuentran personadas "en forma" tres acusaciones populares (Partido Popular, Vox, y Hazteoir.org), y otras cinco estaban aún pendientes de prestación de fianzas y subsanación de defectos procesales (Manos Limpias, Iustitia Europa, Borja Fernández Peña, Valores y Liberum).

En esa misma resolución, Calama acordaba dirigirse a la Fiscalía Anticorrupción y a las partes personadas para que en el plazo de dos días presentaran alegaciones sobre la conveniencia procesal de agrupar a las acusaciones populares, tal y como ya se hizo en el caso Koldo.

PUBLICIDAD

En la nota de prensa en la que Ciudadanos anuncia su personación en esta causa, la formación recuerda que ya denunció públicamente en 2021 la concesión de 53 millones de euros de dinero público a la compañía aérea a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), al considerar que Plus Ultra no cumplía los requisitos para acceder a estas ayudas.

El abogado que representará a Ciudadanos en esta causa, Carlos Carrizosa, ha señalado que “esta personación responde a un compromiso firme con la defensa del estado de Derecho y con la persecución de cualquier presunta trama de corrupción que haya podido utilizar las instituciones públicas para beneficiar intereses privados”.

Carrizosa, que fue diputado por Ciudadanos en el Parlamento catalán de 2021 a 2024, ha destacado además que su partido ya advirtió hace años de las irregularidades que rodeaban el rescate de Plus Ultra y ahora ejercerá "todas las acciones necesarias para esclarecer los hechos y exigir responsabilidades”.EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Ayuntamiento de Madrid y EFE recuperan la memoria del 'totus tuus' de Juan Pablo II

Infobae

Guardiola defiende una Europa "cercana y solidaria" construida desde sus pueblos y regiones y la política "útil"

Guardiola defiende una Europa "cercana y solidaria" construida desde sus pueblos y regiones y la política "útil"

El euríbor encadenará su tercer mes consecutivo de subidas al cerrar mayo cerca del 2,81 %

Infobae

García-Margallo advierte en Yuste que "la diplomacia ha sido sustituida por la fuerza bruta"

García-Margallo advierte en Yuste que "la diplomacia ha sido sustituida por la fuerza bruta"

Sabores, moda y falta de percepción de los riesgos acrecientan el vapeo entre adolescentes

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Qué dicen los estatutos del PSOE sobre la expulsión de Zapatero: Ábalos y Cerdán ya tenían expediente cuando fue imputado

Qué dicen los estatutos del PSOE sobre la expulsión de Zapatero: Ábalos y Cerdán ya tenían expediente cuando fue imputado

Última hora de la imputación de Zapatero y el caso Plus Ultra, en directo | El PNV aclara: “No estar con Sánchez no significa, en absoluto, que apoyaremos a Feijóo”

Los hermanos Amaro Chacón y Francisco Flores: quiénes son los empresarios venezolanos vinculados al entorno de Zapatero en el caso Plus Ultra

El entorno de Zapatero intervino ante el general chavista que controlaba el espacio aéreo venezolano para garantizar los vuelos de Plus Ultra

La UCO no ve indicios sospechosos en la cátedra de Begoña Gómez: se creó según la normativa prevista

ECONOMÍA

La visita del papa León XIV a Madrid tendrá un impacto de entre 90 y 120 millones de euros

La visita del papa León XIV a Madrid tendrá un impacto de entre 90 y 120 millones de euros

Sánchez anuncia un plan de 9.099 millones para rehabilitar viviendas, crear alquiler asequible y reforzar el transporte público

Plus Ultra debía 451.954 euros a la Seguridad Social, pero podía estar “al corriente” para recibir el rescate: la clave de la deuda aplazada

Más información salarial e indemnizaciones por discriminación: claves de la directiva de transparencia retributiva que España debe transponer antes de junio

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: va Joan García y nadie del Real Madrid

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: va Joan García y nadie del Real Madrid

La reacción de Gavi al enterarse de que se encontraba en la lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

Luis de la Fuente deja fuera de la lista al Real Madrid: ni Huijsen ni Carvajal, la mala temporada blanca lastra a los internacionales

La lista de la Selección española para el Mundial 2026: estos son los 26 convocados por Luis de la Fuente

La convocatoria de España para el Mundial de 2026: estos son los fijos y las incógnitas de Luis de la Fuente