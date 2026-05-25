Ciudadanos pide personarse en el caso Plus Ultra para ejercer la acusación popular

Madrid, 25 may (EFE).- La formación política Ciudadanos ha pedido personarse como acusación popular en el caso Plus Ultra, en el que se investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como presunto "líder" de una trama de tráfico de influencias.

Para poder ejercer la acusación popular en esta causa, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha reclamado a la formación una fianza de 5.000 euros, la misma cantidad que ha solicitado al resto de organizaciones que han pedido personarse, con lo que hasta no ser abonada no se puede hacerse efectiva la personación, han informado a EFE fuentes jurídicas.

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El pasado viernes, el magistrado indicaba en una providencia que "al día de la fecha" se encuentran personadas "en forma" tres acusaciones populares (Partido Popular, Vox, y Hazteoir.org), y otras cinco estaban aún pendientes de prestación de fianzas y subsanación de defectos procesales (Manos Limpias, Iustitia Europa, Borja Fernández Peña, Valores y Liberum).

En esa misma resolución, Calama acordaba dirigirse a la Fiscalía Anticorrupción y a las partes personadas para que en el plazo de dos días presentaran alegaciones sobre la conveniencia procesal de agrupar a las acusaciones populares, tal y como ya se hizo en el caso Koldo.

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En la nota de prensa en la que Ciudadanos anuncia su personación en esta causa, la formación recuerda que ya denunció públicamente en 2021 la concesión de 53 millones de euros de dinero público a la compañía aérea a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), al considerar que Plus Ultra no cumplía los requisitos para acceder a estas ayudas.

El abogado que representará a Ciudadanos en esta causa, Carlos Carrizosa, ha señalado que “esta personación responde a un compromiso firme con la defensa del estado de Derecho y con la persecución de cualquier presunta trama de corrupción que haya podido utilizar las instituciones públicas para beneficiar intereses privados”.

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Carrizosa, que fue diputado por Ciudadanos en el Parlamento catalán de 2021 a 2024, ha destacado además que su partido ya advirtió hace años de las irregularidades que rodeaban el rescate de Plus Ultra y ahora ejercerá "todas las acciones necesarias para esclarecer los hechos y exigir responsabilidades”.EFE