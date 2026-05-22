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Marisol Escobar, artista vinculada al mundo Warhol que evitó etiquetas, llega a Santander

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Santander, 22 may (EFE).- La obra dibujada de Marisol Escobar puede verse en una retrospectiva en el Centro Botín de Santander que profundiza en la figura de una de las principales artistas de la escena pop neoyorquina en los 60, una mujer que fue famosa antes que Andy Warhol, que no siempre se llevó bien con la popularidad y que huyó de etiquetas.

Desde mañana, 23 de mayo, hasta el 25 de octubre podrá visitarse en este centro de arte la exposición, que incluye dibujos de esta artista desde 1949 hasta el final de su vida, junto a esculturas, grabados, películas y documentos, en su mayoría de la colección del Buffalo AKG Art Museum.

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Precisamente hoy, 22 de mayo, cuando hubiera cumplido 96 años, el Centro Botín ha presentado esta retrospectiva con la idea de volver a poner la mira en una figura vibrante y reconocida, pero también misteriosa, en el Nueva York de los años 60.

Aunque la exposición muestra principalmente sus dibujos, Marisol Escobar (París 1930- Nueva York 2016) fue conocida por sus esculturas: figuras de madera a tamaño natural, retratos de personajes públicos, o escenas familiares y sociales, que le dieron proyección internacional y fama, aunque fue el dibujo el que la acompañó durante toda su vida.

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Y da fe de ello esta muestra, que recoge más de un centenar de obras y reúne desde los diarios de instituto de Marisol hasta dibujos de 2016, el año en que murió, ya aquejada de Alzheimer.

Son dibujos a lápiz, bolígrafo o grafito, pero también con colores tras sus viajes, imágenes indígenas, o que recrean partes del cuerpo: manos, caras, piernas..., y que realizó desde el colegio, en su formación en el entorno de Hans Hoffmann, cuando trabaja el grabado y hasta el final de su vida.

"Sus obras son un bonito ejercicio de negociación entre el dibujo como espacio de intimidad, para aprender de uno mismo, para organizar pensamientos, o para atreverse a expresar", dice la comisaria de la exposición, Laura Vallès Vilzchéz.

En su obra, de alguna manera, se ven reflejadas cuestiones que la marcaron, como el duelo por el suicidio de su madre cuando tenía 11 años, lo que la llevó a no hablar más de lo imprescindible, o cómo encajó que en los medios de comunicación se la presentara como una "belleza latina" en el momento de consumo de los medios de masas.

Fue en 1957 cuando se produjo el gran salto de Marisol tras una exposición en la galería Leo Castelli.

Pero ella no estaba cómoda con ese estatus de celebridad y decidió hacer las maletas e irse a Europa, en uno de los desplazamientos que después repetiría a lo largo de su vida recorriendo el mundo.

Se ha recuperado parte de la relación epistolar con su galerista, Castelli, que a raíz de esta decisión de marcharse le escribió: "¿Cómo te puedes ir, cuando todo está por comenzar?". Y esa frase es la que se ha elegido como título para esta exposición del Centro Botín.

Lo resume la comisaria de la muestra: Marisol "fue una persona muy escurridiza", subraya.

Y destaca que, aunque "se la trató de categorizar a toda costa a través de los medios, ella intentó todo el rato salir de esos compartimentos estancos".

Fascinó a Warhol

El icónico Andy Warhol y su fascinación por Marisol también están presentes en esta muestra, en la que pueden verse dos películas suyas en las que aparece la artista.

La exposición no sigue una trayectoria lineal, sino que se organiza en tres movimientos precisamente evocando los momentos en que la artista decidió escapar del mundo del arte.

Tras esa primera huida europea, ya a finales de los años 60, volvió a marcharse tras participar en Washington en las protestas antibélicas y a medida que la violencia se hacía cada vez más evidente. Se fue al sudeste asiático, y de nuevo no le importó lo que dejaba atrás ni la proyección artística que estaba teniendo.

Y el tercer momento de "escape" en el que se articula la muestra es ya cuando la enfermedad altera la relación de la artista entre voluntad y recuerdo, pero con el dibujo que siempre permanece. EFE

(Foto) (Vídeo)

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EFE

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